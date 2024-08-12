Yoğurdun İçine Bir Kaşık Atmak Yeterli: Vücudu Sıfırlatan Baharat Olarak Biliniyor

Yoğurt içerisine eklenecek zerdeçal ve zencefil karışımı, şifa deposu olarak biliniyor. Çoğu zaman çorba ve et yemekleri ile birlikte kullanılan bu baharatlar, aslında en iyi sonucu yoğurt ile birlikte tüketildiklerinde veriyor.

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Yoğurdun İçine Bir Kaşık Atmak Yeterli: Vücudu Sıfırlatan Baharat Olarak Biliniyor - Resim: 1

Taze zencefilin içeriğinde %80 su, %2 protein, %1 yağ, %12 nişasta, B3, B6 ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve yeterli miktarda magnezyum bulunur.

Zencefil hem taze hem de kuru formda tüketilebilir ve her iki hali de sağlık açısından büyük yararlar sağlar.

YOĞURT VE ZENCEFİL ETKİLEŞİME GEÇTİĞİNDE ŞİFA DEPOSU

Zeytinyağlı yoğurt ve zencefil gibi baharatlarla hazırlanan bu özel karışım, göbek bölgenizdeki yağlardan hızla kurtulmanıza ve fazla ödemden arınmanıza yardımcı olabilir.

İşte zerdeçal, zencefil ve yoğurdu birlikte kullanabileceğiniz muhteşem tarih...

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