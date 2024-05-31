Yoğurda karıştırıp yiyenin metabolizması resmen coşuyor: Gece tüketmek ise etkisini ikiye katlıyor. Mum gibi eriten kür hangisidir?

Kilo verme süreci içerisine giren pek çok kişi sağlıklı sağlıksız hemen her yolu denerken bu esasında son derece yanlıştır.

Kilo verme süreci için önemli olan husus kalori açığı oluşturarak dengeli ve düzenli bir beslenme periyodundan geçer. Bunun yanı sıra metabolizmayı canlandıracak birkaç kür sürecin hız kazanmasına yardımcı olacaktır.

Fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulabilmek aynı zamanda bol miktarda yağ yakabilmek için bu formülü uygulamayı ihmal etmeyin.

Yoğurdun içerisine ilave ederek akşamları uyumadan evvel yiyin...