Yoğun Kar Yağışı Bölgede Hayatı Felç Etti! 3 İlde Ulaşım Tamamen Durdu

Yoğun kar yağışı Sivas, Ordu ve Malatya hattında hayatı durma noktasına getirdi. Yollar kapandı, ulaşım tamamen aksadı ve sürücüler yollarda mahsur kaldı. İşte bölgede yaşanan son durum…

Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas, Ordu ve Malatya hattında yollar kapandı, sürücüler yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji’nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından mevsimin en yoğun kar yağışlarından biri gerçekleşti. İşte bölgede yaşanan son durum…

ORDU–SİVAS YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi, Ordu’nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne giden yolu tamamen ulaşıma kapattı.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, özellikle Iğdır Ormanları mevkisinde kar yağışının yolları kapattığını belirterek ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Koçyiğit, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülerin yola çıkmaması gerektiğini söyleyerek vatandaşı belediye tesislerinde ağırladıklarını ifade etti. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı, bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

SİVAS’TA BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Sivas genelinde kar ve tipi etkisini artırdı. Valilik, Kangal–Hekimhan, Kangal–Sivas ve Gürün–Sivas güzergahlarının çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Ayrıca Koyulhisar–Mesudiye ve Divriği–Kangal yollarında ağır vasıta geçişlerine izin verilmiyor. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

MALATYA–SİVAS YOLU DA KAPANDI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinden Sivas’a giden yol yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ani kar ve buzlanmaya karşı vatandaşlara kış lastiği, zincir ve çekme halatı uyarısında bulundu.

AKÇADAĞ–DARENDE HATTINDA AĞIR VASITALAR GEÇEMİYOR

Malatya’nın Akçadağ ve Darende ilçeleri arasındaki kara yolu da fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve ağır vasıta trafiğine kapatıldı. Vali Yavuz, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Malatya–Kayseri yolu Darende Çayırdüzü mevkisinde de yoğun kar etkili oldu. Kış lastiği bulunmayan araçlar yolda kayarak ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GEMİNBELİ GEÇİDİ KARLA KAPLANDI

Sivas’ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde de yoğun kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ulaşımın tamamen durmaması için bölgede aralıksız çalışma yürütüyor.

Bölgede kar yağışının gün boyu etkisini sürdüreceği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: 17 İlde Sarı Kodlu Alarm VerildiHafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: 17 İlde Sarı Kodlu Alarm VerildiYaşam

Kaynak: AA

Kar Yağışı
