Yılların Uzmanı Açıkladı! Bu İki Çorba Kelle Paçadan Daha Sağlıklı

Türkiye'de kış aylarında sıkça tercih edilen kelle paça çorbası, özellikle çocukların kol ve ayak kırıkları sonrası doktorlar tarafından öneriliyor fakat bu çorbanın bazı sağlık riskleri de bulunuyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesilmiş kelle ve ayak bölümlerinden yapılan bu yiyecek, sakatat özelliği nedeniyle yüksek yağ ve kalori içeriyor.

KELLE PAÇA TÜKETİRKEN DİKKAT

Kelle paça çorbası, kış mevsiminde hastalıklara karşı direnç kazandırma potansiyeline sahip olsa da, sık tüketildiğinde karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasara yol açabilir. Ayda birkaç kez tüketilmesi önerilen bu çorbanın, bol miktarda kolajen içermesi eklem ağrılarına iyi gelmekle birlikte, yüksek yağ içeriği nedeniyle kilo alımını hızlandırabilir ve obezite riski oluşturabilir.