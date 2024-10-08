Yılların Uzmanı Açıkladı! Bu İki Çorba Kelle Paçadan Daha Sağlıklı
En çok tercih edilen çorbalardan biri kelle paça ve sağladığı faydalar ile önerilen çorbalar arasında yer alıyor fakat uzmanlar kelle paçanın sık sık tüketilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, kelle paça çorbasının yerine alternatif olarak iki sağlıklı çorba öneriyor. İşte o çorbalar…
Türkiye'de kış aylarında sıkça tercih edilen kelle paça çorbası, özellikle çocukların kol ve ayak kırıkları sonrası doktorlar tarafından öneriliyor fakat bu çorbanın bazı sağlık riskleri de bulunuyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesilmiş kelle ve ayak bölümlerinden yapılan bu yiyecek, sakatat özelliği nedeniyle yüksek yağ ve kalori içeriyor.
KELLE PAÇA TÜKETİRKEN DİKKAT
Kelle paça çorbası, kış mevsiminde hastalıklara karşı direnç kazandırma potansiyeline sahip olsa da, sık tüketildiğinde karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasara yol açabilir. Ayda birkaç kez tüketilmesi önerilen bu çorbanın, bol miktarda kolajen içermesi eklem ağrılarına iyi gelmekle birlikte, yüksek yağ içeriği nedeniyle kilo alımını hızlandırabilir ve obezite riski oluşturabilir.
DAHA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER
Doktorlar, kelle paçaya alternatif olarak iki sağlıklı çorba öneriyor.
İşte o çorbalar:
Tavuk Çorbası: Grip ve çeşitli enfeksiyonlara karşı etkili olduğu bilinen tavuk çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç kazandırır. Kış aylarında bu çorbanın sık tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Morina Balığı Çorbası: Türkiye'de az tüketilen morina balığı çorbası, zengin besin değerleri ile kelle paçadan daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Morina balığının derisinden elde edilen aminoasit özelliklerine sahip kolajen peptitler, eklem ağrılarına iyi geliyor.