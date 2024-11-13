Yılların Servis Ustası Açıkladı: Bulaşık Makinesinin Ömrünü 5 Yıl Uzatacak Yöntem

SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Mutfak dolaplarınızın vazgeçilmezleri sirke ve karbonat, bulaşık makinenizi de tertemiz yapmaya yardımcı olur. Makinenizin raflarını çıkarın ve ılık suya bir bardak sirke ekleyerek bekletin. Bu sırada makineye bir kase sirke ve bir fincan karbonat ekleyin. Kısa bir programda çalıştırdıktan sonra makinenizin iç kısmı ve rafları pırıl pırıl olacak.