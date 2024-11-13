Yılların Servis Ustası Açıkladı: Bulaşık Makinesinin Ömrünü 5 Yıl Uzatacak Yöntem
Doğal temizlik yöntemleri sayesinde bulaşık makinenizin ömrünü uzatabilir, daha uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. İşte kimyasal kullanmadan bulaşık makinesini temizlemenin kolay yolu...
Kaynak: Gerçek Gündem
Her gün hayatımızı kolaylaştıran bulaşık makineleri, zamanla içlerinde biriken kir ve kireç nedeniyle performanslarını kaybedebilir. Bu da bulaşıklarınızın tam anlamıyla temizlenmemesi anlamına gelir.
SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI
Mutfak dolaplarınızın vazgeçilmezleri sirke ve karbonat, bulaşık makinenizi de tertemiz yapmaya yardımcı olur. Makinenizin raflarını çıkarın ve ılık suya bir bardak sirke ekleyerek bekletin. Bu sırada makineye bir kase sirke ve bir fincan karbonat ekleyin. Kısa bir programda çalıştırdıktan sonra makinenizin iç kısmı ve rafları pırıl pırıl olacak.
ARAP SABUNUYLA KÖYÜ KOKULAR GİDECEK
Bulaşık makinenizden gelen kötü kokulardan mı şikayetçisiniz? Islak bir beze biraz arap sabunu dökerek makinenizin içini, raflarını ve pervanesini iyice silin. Ardından kuru bir bezle silerek işlemi tamamlayın.
LİMON TUZU KİRECİ SÖKÜP ATACAK
Limon tuzu, doğal bir kireç sökücü olarak bilinir. İki yemek kaşığı limon tuzu ve iki su bardağı beyaz sirkeyi karıştırarak makinenizin içine dökün ve sıcak programda çalıştırın. Hem kireçten kurtulacak hem de makineniz ferahlayacak.