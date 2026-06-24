Yılların Bekleyişi Sona Erdi! GTA 6'nın Fiyatı Belli Oldu

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The Verge'de yer alan bilgilere göre, GTA 6'nın standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyatla oyuncularla buluşacak. Güncel kur üzerinden hesaplandığında standart sürüm yaklaşık 3 bin 700 TL, Ultimate Edition ise yaklaşık 4 bin 650 TL seviyesinde olacak.

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Merakla beklenen yapım için ön siparişlerin yerel saatle gece yarısından itibaren açılması bekleniyor. Oyuncular, PlayStation 5 ile Xbox Series X/S platformları üzerinden oyunu ön sipariş verebilecek.

FİZİKSEL KUTUDA DİSK YER ALMAYACAK

GTA 6'nın hem dijital hem de fiziksel sürümleri satışa sunulacak. Ancak fiziksel sürümü tercih eden oyuncuları önemli bir değişiklik bekliyor. İddialara göre kutulu versiyonlarda oyun diski yerine dijital indirme kodu bulunacak.

GÖNDERİMLER KASIM AYINDA BAŞLAYACAK

Ön sipariş veren kullanıcılar için ürün sevkiyatlarının 12 Kasım'dan itibaren başlaması planlanıyor. Böylece oyuncular, oyunun resmi çıkış tarihinden önce ön yükleme yaparak hazır hale gelebilecek.

ÇIKIŞ TARİHİ DE NETLEŞTİ

Rockstar Games'in yeni oyunu için belirlenen resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım olarak açıklandı. Oyun, çıkışıyla birlikte yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

OYUN DÜNYASINDA FİYAT TARTIŞMASI

Son yıllarda oyun ve konsol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle GTA 6'nın satış fiyatı da oyuncular arasında yoğun şekilde tartışılıyordu. Yeni nesil oyunların 70 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte GTA 6'nın fiyatlandırması da sektörün en çok merak edilen konularından biri haline gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi