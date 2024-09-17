Yıllardır Yanlış Biliniyormuş Çay Tiryakileri Dikkat! Tehlikesi Büyük, Yılan Zehri Kadar Etkili
Çay tiryakilerini yakından ilgilendiriyor. İçtiğiniz çaya dikkat edin. Çay demlendikten sonraki 15-20 dakika içinde içilmelidir aksi takdirde bayatlayan çay, sağlık açısından ciddi riskler doğurduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Çinliler, bayat çayı yılan zehiriyle karşılaştırarak tehlikesini vurguluyor. Bayat çayın mide-bağırsak sistemine ve karaciğere verdiği zararları ve doğru demlenme yöntemlerini açıklıyoruz...
Çay demlendikten sonra, tanenler ve çözülmesi zor nitrojenli bileşikler sıvıda birikir. Ayrıca, çay yüzeyinde magnezyum, kalsiyum, demir ve protein içeren bir oksit filmi oluşur. Bu film, guanin, kafein ve teofilin gibi maddeleri içerir, bu da çayı sağlık açısından riskli hale getirir.
Oda sıcaklığında bekleyen çayda bulunan organik bileşikler ve tanenler oksitlenir ve patojenik mikroflora için uygun bir ortam oluşturur. 24 saat içinde böyle bir filmde küf oluşabilir. Bayat çay, kaynar suya maruz kalsa bile zararlı bileşenler içermeye devam eder ve bu, alerjilere, mide ağrılarına, çeşitli tahrişlere ve hatta mide ülserine neden olabilir.
Uzmanlar, çaydan maksimum fayda sağlamak için bazı temel kurallara uyulmasını öneriyor:
1.Kaliteli Çay Seçimi: Kanıtlanmış bir üreticiden yüksek kaliteli çay alınmalıdır.
2.Temiz Su Kullanımı: Demleme için yalnızca taze filtrelenmiş su kullanılmalıdır, yabancı maddeler içeren su kullanılmamalıdır.
3.Sıcaklık: Çay türlerine göre belirli bir su sıcaklığı gereklidir; bu nedenle paket üzerindeki talimatlara uyulmalıdır.
4.Demleme Süresi: Çayın 3-4 dakika demlenmesini bekleyin, böylece tat ve aroma en iyi şekilde ortaya çıkar.
5.Taze Demleme: Demleme tekrar kullanılmamalıdır, sağlık açısından tehlikeli olabilir, bu nedenle hemen atılmalıdır.
6.Kap Seçimi: Çay demlemek için özel porselen veya toprak kaplar tercih edilmelidir.
7.Yemek Sonrası Çay: Yemekten hemen sonra çay içilmemeli, vücudun çayı sindirmesi için zamana ihtiyaç duyulmalıdır.