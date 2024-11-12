Yıllardır Faydalı Sanılıyordu Büyük Zararı Ortaya Çıktı: İsveçli Bilim İnsanları Açıkladı
İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, düzenli inek sütü tüketen kadınlarda kalp krizi riskinin yüzde 21 oranında arttığı tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İsveçli bilim insanları, inek sütü tüketimine dair yeni bulgularla dikkat çekti. Uluslararası sağlık dergisi BMC'de yayımlanan araştırmaya göre, düzenli inek sütü tüketen kadınlarda kalp krizi riskinin yüzde 21 oranında arttığı belirlendi.
KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR
Araştırmayı yürüten Uppsala Üniversitesi'nden uzmanlar, inek sütü tüketiminin özellikle kadınlarda iskemik kalp hastalığı riskini yükselttiğini vurguladı. İskemik kalp hastalığı, kalp kasına kan taşıyan atardamarlarda daralma ile göğüs ağrısı ve kalp krizine neden olabiliyor.
Araştırmada, 60 bin kadın ve 40 bin erkek incelendi ve kadınlarda süt tüketiminin kalp hastalığı riskini artırdığı, erkeklerde ise aynı oranda etkili olmadığı saptandı.
YÜZDE 21 ORANINDA ARTIRIYOR
Kahveye eklenen süt dahi bu riski yüzde 21 oranında artırabiliyor. Bilim insanları, sütteki laktozun iltihaplanmaya yol açarak kalbe zarar verebileceğini düşünüyor. Önceki çalışmalarda, inek sütü tüketiminin Tip 2 diyabet ve Alzheimer riskini de artırdığı belirtilmişti.
Beslenme uzmanı Dr. Noreen Iftikhar, inek sütünün prostat kanseriyle ilişkili olabileceğini ve düzenli tüketimin cilt sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.