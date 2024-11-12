Yıllardır Faydalı Sanılıyordu Büyük Zararı Ortaya Çıktı: İsveçli Bilim İnsanları Açıkladı

KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR

Araştırmayı yürüten Uppsala Üniversitesi'nden uzmanlar, inek sütü tüketiminin özellikle kadınlarda iskemik kalp hastalığı riskini yükselttiğini vurguladı. İskemik kalp hastalığı, kalp kasına kan taşıyan atardamarlarda daralma ile göğüs ağrısı ve kalp krizine neden olabiliyor.

Araştırmada, 60 bin kadın ve 40 bin erkek incelendi ve kadınlarda süt tüketiminin kalp hastalığı riskini artırdığı, erkeklerde ise aynı oranda etkili olmadığı saptandı.