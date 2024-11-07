Yıllarca Sağlıklı Diye Yedik: Meğer Böbrekleri Bitiriyormuş

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte popülerliği artan bamya suyu, kilo verme, diyabet kontrolü ve sindirim sağlığı gibi birçok fayda vaat ediyor. Ancak bu iddiaların bilimsel temeli ne kadar güçlü? Bamya suyunun gerçekten sağlığa faydaları var mı, yoksa potansiyel riskleri mi daha ağır basıyor? Gelin, bu soruların cevaplarını birlikte inceleyelim.