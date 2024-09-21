Yıllarca Sağlıklı Diye Tükettik! Tansiyonun En Büyük Sebebiymiş

Tansiyon hastalığında tedavinin yanı sıra doğru beslenme de büyük önem taşıyor. Yediğimiz birçok yiyeceğin içinde tansiyonu yükselten tiramin bulunuyor. Tiramin, bazı gıdalarda doğal olarak bulunan tirozin amino asidinin doğal bir yan ürünüdür. Kandaki yüksek amino asit seviyeleri, migren baş ağrıları için bir risk faktörüdür.

Bu amino asidin yüksek seviyelerinin kan basıncında ani yükselmelere neden olabileceğine dair kanıtlar da vardır. Bu madde bazı insanlar için tehlikelidir.

BU İLACI ALANLAR DİKKAT

Monoamin oksidanları bloke ettiği için bazı ilaçlar belirli gıdalarla birleştirildiğinde kan basıncında tehlikeli bir artışa neden olabilir. Örneğin, MAOI alan herkesin belirli meyve ve sebze alımını sınırlaması tavsiye edilir. MAOI (monomania oksidaz inhibitörleri), piyasadaki diğer antidepresanlara benzer etkinliğe sahip bir antidepresan ilaç sınıfıdır.

BAZI YİYECEKLERDEN UZAK DURMAK GEREKİYOR

Mayo Clinic, "MAOI'ler, etkili olmalarına rağmen, genellikle daha güvenli ve daha az yan etkiye neden olan daha yeni antidepresanlar ile değiştirilmiştir" diye açıklıyor.

"Yine de, MAOI bazı insanlar için iyi bir seçenek. Bazı durumlarda, diğer tedaviler başarısız olduğunda bir MAOI depresyonu hafifletir." İlacı alan herkes, belirli yiyeceklerden uzak durduğu sürece komplikasyonları kolayca önleyebilir.