Yıllarca Çöp Diye Attık Meğer Çok Sağlıklıymış!

Kahvaltılarda severek tükettiğimiz zeytinin çekirdeğini çöpe atıyoruz. Oysa zeytin çekirdekleri sağlığımız için oldukça faydalı şekilde kullanılabiliyor. Uzmanlara göre zeytin çekirdeğini vücut direncinizi ve mide sağlığınızı korumak için kullanabilirsiniz.

Yıllarca Çöp Diye Attık Meğer Çok Sağlıklıymış! - Resim: 1

Kahvaltılarda bol bol tükettiğimiz zeytinlerin çekirdeklerini düşünmeden çöpe atıyoruz. Ancak lezzetiyle eşsiz olan zeytinlerin, çekirdekleri de sağlığımız için oldukça faydalı.

Uzmanlar, her yıl tonlarca zeytin çekirdeğinin çöpe atıldığını belirterek, bu çekirdeklerin sağlığa faydalı olacak şekilde kullanılmasının tüyolarını paylaştı. Özellikle basur gibi sağlık sorunlarının giderilmesinde önemli bir rol üstlenen zeytin çekirdeklerini nasıl tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

İşte zeytin çekirdeği ile yapabilecekleriniz...

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