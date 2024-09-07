Yıllarca Çöp Diye Attık Meğer Çok Sağlıklıymış!

Kahvaltılarda bol bol tükettiğimiz zeytinlerin çekirdeklerini düşünmeden çöpe atıyoruz. Ancak lezzetiyle eşsiz olan zeytinlerin, çekirdekleri de sağlığımız için oldukça faydalı.



Uzmanlar, her yıl tonlarca zeytin çekirdeğinin çöpe atıldığını belirterek, bu çekirdeklerin sağlığa faydalı olacak şekilde kullanılmasının tüyolarını paylaştı. Özellikle basur gibi sağlık sorunlarının giderilmesinde önemli bir rol üstlenen zeytin çekirdeklerini nasıl tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz?



İşte zeytin çekirdeği ile yapabilecekleriniz...