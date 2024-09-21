Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Charlie Chaplin İşte Bu Yüzden Betona Gömülmüş

Charlie Chaplin Aralık 1977'de dünyaya veda ettiğinde, çok az kişi onun adının sadece birkaç hafta sonra yeniden manşetlere çıkacağını tahmin edebilirdi. Ancak Mart 1978'de iki tamirci, Şehir Işıkları (City Lights) ve Altına Hücum (Gold Rush) gibi filmlerin yıldızını son derece ürkütücü bir nedenle yeniden ilgi odağı haline getirdi.

10 HAFTA SÜREN İNSAN AVI



Hırsızlar gecenin bir yarısı Chaplin'in İsviçre'deki mezarına giderek tabutunu kazıp götürdü ve yıldızın ailesinden 600 bin dolar fidye talep etti.



Chaplin'in cesedinin ortadan kaybolması, 10 hafta süren küresel bir insan avına ve bir dizi spekülasyona yol açtı. Bunların arasında Hitler hicvi Büyük Diktatör'e (The Great Dictator) öfkelenen Nazilerin onu almış olabileceği teorisi de yer alıyordu.

55 yıl önce 17 Mayıs'ta, yıldızın tabutu Cenevre Gölü yakınlarındaki Corsier-sur-Vevey'de bulunan asıl mezarından 22 kilometre uzakta bir tarlada bulundu.

Polis, Chaplin ailesinin ev telefonunu dinledikten sonra hırsızların ve tabutun izini sürmüş, avukatları hırsızları oyalamak için daha küçük fidye miktarları üzerinde pazarlık yapmıştı.

Chaplin'in mezarının boş olduğunu ilk haber veren, Corsier-sur-Vevey'deki mezarcı olmuştu. Lastik izleri, son derece ağır meşe tabutu yerden nasıl kaldırdıklarını ve bekleyen bir kamyonete nasıl sürüklediklerini gösteriyordu.