Yılın En Kötü Kelimesi Belli Oldu: Sosyal Medyada Herkes Bu Kelimenin Anlamını Konuşuyor
Yapılan araştırmalara göre Almanya'da 2024 yılının en kötü kelimesi ‘Organik Alman’ (Biodeutsch) seçildi. Uzmanlar bu kelimenin özellikle sosyal medyada, ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Almanya'nın Marburg şehrindeki Yılın En Kötü Kelimesi İnisiyatifi, 2024 yılının en kötü kelimesini ‘Organik Alman’ (Biodeutsch) olarak açıkladı. Jüri, "Organik Alman" ifadesinin, gerçek Almanlar ile diğerlerini karşılaştırmak ve ikinci sınıf vatandaşlar yaratmak amacıyla kullanıldığını belirtti.
Bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığı açıklandı. "Organik Alman" gibi ifadelerin, toplumda ayrımcılığa ve nefret söylemine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, bu tür söylemlerin önlenmesi için farkındalık yaratmanın önemini vurguladı.