Yılın En Kötü Kelimesi Belli Oldu: Sosyal Medyada Herkes Bu Kelimenin Anlamını Konuşuyor

Bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığı açıklandı. "Organik Alman" gibi ifadelerin, toplumda ayrımcılığa ve nefret söylemine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, bu tür söylemlerin önlenmesi için farkındalık yaratmanın önemini vurguladı.