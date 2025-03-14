Yılın Aşk Bombası Patladı: Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Gizli Aşk Yaşıyormuş
2025'in ilk aşk bombası patladı. Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Ünlü oyuncular Meryl Streep ve Martin Short'un bir yılı aşkın süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncular Meryl Streep (75) ve Martin Short (74) hakkında uzun süredir gündemde olan aşk iddiaları doğrulandı. "Only Murders in the Building" dizisinde birlikte rol alan ikilinin, bir yılı aşkın süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Streep ve Short’un başlangıçta bir ilişkiye sıcak bakmadığı ancak zamanla aralarındaki bağın güçlendiği belirtildi. Çifte yakın kaynaklar, "İkilinin romantik bir ilişkiye başlaması çevrelerinde şaşkınlık yarattı" yorumunu yaptı.
DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
İlişkileri konusunda uzun süre sessiz kalan çiftin, aileleri ve yakın arkadaşlarından tam destek aldığı öğrenildi. Streep ve Short’un çevresindeki kişiler, "Onlar birlikte çok sevimli bir çift" ifadelerini kullandı.
Daha önce de "Only Murders in the Building" dizisinde canlandırdıkları Loretta Durkin ve Oliver Putnam karakterlerinin aşk yaşaması, Streep ve Short’un gerçek hayatta da birlikte olduğu yönünde iddiaları güçlendirmişti. Ancak ikili, o dönemde bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.