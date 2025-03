Yılın Aşk Bombası Patladı: Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Gizli Aşk Yaşıyormuş

Ünlü oyuncular Meryl Streep (75) ve Martin Short (74) hakkında uzun süredir gündemde olan aşk iddiaları doğrulandı. "Only Murders in the Building" dizisinde birlikte rol alan ikilinin, bir yılı aşkın süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Streep ve Short’un başlangıçta bir ilişkiye sıcak bakmadığı ancak zamanla aralarındaki bağın güçlendiği belirtildi. Çifte yakın kaynaklar, "İkilinin romantik bir ilişkiye başlaması çevrelerinde şaşkınlık yarattı" yorumunu yaptı.