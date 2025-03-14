Yılın Aşk Bombası Patladı: Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Gizli Aşk Yaşıyormuş

Daha önce de "Only Murders in the Building" dizisinde canlandırdıkları Loretta Durkin ve Oliver Putnam karakterlerinin aşk yaşaması, Streep ve Short’un gerçek hayatta da birlikte olduğu yönünde iddiaları güçlendirmişti. Ancak ikili, o dönemde bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.