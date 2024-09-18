Yıldız Tilbe'den Şaşırtan Vasiyet: "Cenazeme Gelirse Taşlayın"

Türk müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe, dillere dolanan şarkılarının yanı sıra kamuoyunda yaptığı sivri açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz aylarda tartışmalara konu olan "Sokak Hayvanları Düzenlemesi" hakkında tepki çeken ifadeler kullanan Tilbe'nin olaylı vasiyeti ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Yeşilçam sinemasının ve Türk tiyatrosunun efsane isimlerinin peş peşe vefat etmesinin ardından ünlü isimlerin vasiyetleri tartışma konusu olurken, Tilbe'nin vasiyeti sosyal medyada yeniden gündem oldu.



"CENAZEME GELİRLERSE ÇEKİNMEDEN TAŞLAYIN"



Ünlü şarkıcı, takipçilerine yaptığı açıklamada cenazesine kimlerin gelmesini istemediğini belirterek, uyarılarına rağmen cenazesine gelmeleri halinde takipçilerinden bu kişileri taşlamalarını rica etti.