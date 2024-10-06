Yıldız Oyuncu Tropik Adayı Satın Alacak: Fiyatı Dudak Uçuklattı
Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, 7 milyon sterlin değerinde tropik bir ada satın almak için hazırlıklara başladı. Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen Neymar, eski kulübü Barcelona'ya dönüşü hakkında çıkan spekülasyonların ortasında, Brezilya açıklarındaki Japao Özel Adası ile ilgili anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.
Kaynak: Sözcü
Rio de Janeiro'nun güneybatısında, liman kenti Angra dos Reis’in yakınlarında yer alan bu altı dönümlük ada, 365’ten fazla adanın bulunduğu göz alıcı bir koyda konumlanıyor. Tropik cenneti andıran adada, Endonezya tarzında inşa edilmiş bir ana villa, iki ana süit, deniz manzaralı üç bungalov ve bir koi balığı göleti bulunuyor. Adanın doğal güzellikleri, Neymar'ın ilgisini çekti.
40 BİN STERLİNDEN FAZLA KİRASI VAR
Mevcut sahibi Kanadalı bir girişimci, adanın fiyatını 3 milyon sterlinden fazla bir indirime gitmesiyle Neymar'ın dikkatini üzerine çekti. Brezilyalı gazeteci Leo Dias’ın haberine göre, Neymar ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı Şeyh Muhammed Binghatti, adayı "test etmek" amacıyla bu ay sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyerek adanın sunduğu imkanları deneyimleyecekler.