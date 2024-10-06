Yıldız Oyuncu Tropik Adayı Satın Alacak: Fiyatı Dudak Uçuklattı

Rio de Janeiro'nun güneybatısında, liman kenti Angra dos Reis’in yakınlarında yer alan bu altı dönümlük ada, 365’ten fazla adanın bulunduğu göz alıcı bir koyda konumlanıyor. Tropik cenneti andıran adada, Endonezya tarzında inşa edilmiş bir ana villa, iki ana süit, deniz manzaralı üç bungalov ve bir koi balığı göleti bulunuyor. Adanın doğal güzellikleri, Neymar'ın ilgisini çekti.