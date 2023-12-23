Yılda 2 defa tüketildiğinde beyni çalıştırıyor, hafızayı uçuruyor: Kilosu 150 TL!

Zargana, Sinop'taki tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

İçinde bulunan yüksek fosforun kendisine ayrı bir lezzet kattığı düşünülen zargananın gözlere ve kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılırken, içerdiği yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin sağlığını koruyor, hafızayı uçuruyor.

"YILDA 2 DEFA TÜKETİLMELİ"

İHA'ya konuşan balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, "Ben zarganaya vücudun yakıtı olan balık diyorum. Omega-3 ve fosfor kaynağı olduğu için mutlaka tüketilmesi gereken bir balık. En azından yılda 2 defa tüketilmesi sağlık açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

KİLOSU 150 TL

Öte yandan Sinop'ta az miktarda bulunan zargana balığı kilogramı 150 TL’ye satılıyor.

ZARGANA

Zargana balığı, Türkiye'de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de bulunur. Zargana balığı, lezzetli bir balık olmasının yanı sıra, insan sağlığı için de oldukça faydalıdır.

Zargana balığının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Göz sağlığını korur: Zargana balığı, içerdiği yüksek miktarda fosfor sayesinde, göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Fosfor, göz sinirlerinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir,

- Kemik sağlığını korur: Zargana balığı, içerdiği yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor sayesinde, kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. Kalsiyum ve fosfor, kemiklerin güçlü ve sağlıklı olması için gereklidir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Zargana balığı, içerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Vitaminler ve mineraller, vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar,

- Kalp sağlığını korur: Zargana balığı, içerdiği yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri sayesinde, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri, kandaki kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığını korur,

- Beyin sağlığını korur: Zargana balığı, içerdiği yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri sayesinde, beyin sağlığını korumaya yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir.

Kaynak: Gerçek Gündem