Yılbaşında şans getirecek 23 ritüel

Nar kırma ritüeli özellikle Türkiye’de yapılan bir ritüeldir. Türkler için nar her zaman bereketi simgeler. Yeni yıla girerken nar bereketini tüm yıla saçsın diye kırılır. Ne kadar çok parçaya ayrılırsa ve etrafa saçılırsa o kadar bereketli bir yıl sizleri bekliyor demektir.