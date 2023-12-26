Yılbaşında şans getirecek 23 ritüel
Yılbaşı gecesi yapılan, eve bereket, şans, para, bolluk ve aşk getirileceğine inanılan bazı ritüeller var. İşte yılbaşı gecesi yapabileceğiniz 23 farklı ritüel...
Nar kırma ritüeli özellikle Türkiye’de yapılan bir ritüeldir. Türkler için nar her zaman bereketi simgeler. Yeni yıla girerken nar bereketini tüm yıla saçsın diye kırılır. Ne kadar çok parçaya ayrılırsa ve etrafa saçılırsa o kadar bereketli bir yıl sizleri bekliyor demektir.
Yeni yıla girerken kapınızın önüne ve omzunuzun arkasına tuz serpmenin bereket getireceğine inanılır. Bu ritüel kötü enerjileri kovmak ve uğur getirmek için yapılır.
Balık yemeği yapmanın da yeni yılda uğur getireceğine inanılır. Balıklar sadece sabit bir yönde ileriye doğru yüzdükleri için balık yemenin yeni yıla uğur getireceği düşünülür.
Bu ritüel İspanya’da yapılan bir ritüeldir. Yeni yıla doğru geri sayımda tam olarak 12 adet üzüm yemenin yeni yılı daha huzurlu kılacağına inanılır. 12 adet üzüm gelecek yıldaki 12 ayı temsil eder.
Kapı süslemek yeni yılda hemen hemen her ülkede yapılan bir şeydir. Ancak Yunanlılar için soğanın anlamı derindir. Soğan, iyi şans ve doğurganlığın sembolüdür, çünkü kimse onlara dikkat etmese bile filizlenir. Yunanistan'daki aileler, Yılbaşı Gecesi'nde, bu refahı evlerine davet etmenin bir yolu olarak kapılarının üzerine soğan demetleri asarlar. Ayrıca yılbaşında anne babaların sabahları çocuklarını dışarıdaki soğanlarla nazikçe kafalarına vurarak uyandırdıkları söylenir.
Ritüeller ve yemekler, anlamları ve gelenekleri değişir. İrlandalılar farklı olarak ekmekleri duvarlarına asarlar ve bu şekilde yeni yıla yeni bir sayfa açtıklarına inanırlar.
Yapılan bir diğer gelenek yeni yıl akşamlarında en son verilen tatlı içerisine para saklanır. Bu parayı bulan kişinin o yılı şanslı geçireceğine inanılır. İskandinav ülkelerinde, Yeni Yıl veya Noel'de servis edilen sütlaç benzeri pirinçli bir muhallebi yaparlar. Bir tanesinin içerisinde soyulmuş badem olur ve kasesinden bu soyulmuş badem çıkan kişi o yılı şanslı geçirir.
Güney Amerika'da yaşadıysanız, muhtemelen Yeni Yıl Günü'nde ne yediğinizin önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Bu bölgede yılbaşında baklagil yemenin refah ve bereket getireceğine inanılır.
Yeni yıla boş bir buzdolabı ile girmenin kötü işaret olduğu düşünülür. Bu sebeple yeni yıl günü gıda alışverişi işe dolabın doldurulmasının o yılın bolluk içinde geçmesine sebep olduğu söylenir
Birçokları için, genellikle New Orleans ile ilişkilendirilen yoğun, hamurlu kral pastası, Noel sezonunun sonunu temsil eder. Bu pastayı yerseniz eğer efsaneye göre yılınız zenginlik ve refahla dolu olacak.
Bazı ülkelerde, özellikle Latin Amerika'da iç çamaşırınızın renginin önümüzdeki 12 ay içinde size iyi şeyler getireceğine inanılır. Sarı şans içindir, kırmızı aşk içindir ve beyaz iç çamaşırları barış getirir.
Porto Riko'da pencereden bir kova su atmanın kötü ruhları uzaklaştırdığına inanıyorlar. Porto Rikolular iyi şansları davet etmek için evlerinden dışarıya şeker serperler.
Bazı kültürlerde yeni yıl arifesinde yuvarlak yiyecekler yemenin refah getireceğine inanılır. Filipinler'de, bir yıl bolluk sağlamak için her ay bir tane olmak üzere 12 yuvarlak meyve yemek gelenekseldir. Meyveler genellikle masanın merkezinde yer alır. Bolluk ve bereket mesajı nedeniyle madeni paraya benzeyen yuvarlak besinler tüketilmesi İtalya'da da uygulanır. İtalya'da mercimek yeme ritüeli bunlardan biridir.
Bazı kültürlerde gece 00.00'da kısa bir süre evdeki tüm muslukları açmanın bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.
Bazı kültürlerde yılbaşı ağacı kurulurken o yıl için yeni bir süs alınır. Ağaca süs takılırken dilek dilenir.
Brezilya'da plaja gitmek gibi bir ritüel de var. Denize girip yedi dalganın üzerine atlamak ve her bir dalga için dilek tutma geleneği uygulanıyor.
Yeni yıl için karar alma geleneği oldukça eski, muhtemelen 4.000 yıldan daha önceye dayanıyor. Tarihçiler, yılın değişimini gerçekten kutlayan ilk kültürlerden olan Babillilerin borçlarını ödeme veya ödünç alınan nesneleri iade etme sözü verdiğine inanıyor.
Danimarka'da kırık tabaklar iyi bir şeydir. İnsanlar arkadaşlarına, ailelerine giderken evlerinin önünde eski tabaklardan kırarlar. Ertesi gün evinizin önünde ne kadar çok kırık varsa, o kadar şanslı olursunuz.
Bazı kültürlere göre saat gece yarısını vurduğunda, sevdiğiniz birini öpmeniz gerekir. Washington Post'a göre bu ritüel, "bir kişinin temasa geçtiği ve yılın kaderini belirleyen ilk kişi" olduğunu belirten Alman folklorundan alınmıştır.
İrlanda'da, 31 Aralık'ta yastığınızın altına bir ökseotu sapı (Veya sarmaşık) koyarsanız, gelecekteki partnerinizi hayal edeceğiniz söylenir.
Danimarka'da insanlar iyi şans getirmek için sandalye üzerinde durur ve gece yarısı Ocak ayına "atlarlar".
Kapıları ve pencereleri açmanın eski yılın dışarı çıkmasına ve yeni yılın engelsiz bir şekilde geçmesine izin vereceği yaygın bir batıl inançtır.
Bazı kültürlerde yılbaşı gece evde zeytin dalı yakılıp tütsü gibi evde gezdirilir. Tütsüyle yeni yıl öncesi evin temizlendiğine inanılır.