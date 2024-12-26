Yılbaşında Bu Yemekleri Yemek Uğursuzluk Getiriyor: Yiyenlerin İki Yakası Bir Araya Gelmiyor

Yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte umut dolu bir yıla adım atarken, birçok kültürde yılbaşı sofrası da özel bir önem taşır. Hangi yemeği yersek o yıl o şekilde geçer gibi inanışlar, sofralarımıza yansıyan ilginç geleneklere dönüşür. Almanya'da da yılbaşı sofrası hazırlarken dikkat edilen bazı yiyecekler ve inanışlar bulunuyor. Bu inanışlara göre bazı yiyeceklerin tüketilmesi şanssızlık getireceği düşünülür.