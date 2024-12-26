Yılbaşında Bu Yemekleri Yemek Uğursuzluk Getiriyor: Yiyenlerin İki Yakası Bir Araya Gelmiyor
Bazı kültürlerde yılbaşı gecesi hangi yemeği yersek o yıl o şekilde geçer gibi batıl inançlar mevcut. Bu inanışlara göre bazı yiyeceklerin tüketilmesi şanssızlık getireceği düşünülür. İşte yılbaşında uğursuzluk getirdiği düşünülen yemekler...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte umut dolu bir yıla adım atarken, birçok kültürde yılbaşı sofrası da özel bir önem taşır. Hangi yemeği yersek o yıl o şekilde geçer gibi inanışlar, sofralarımıza yansıyan ilginç geleneklere dönüşür. Almanya'da da yılbaşı sofrası hazırlarken dikkat edilen bazı yiyecekler ve inanışlar bulunuyor. Bu inanışlara göre bazı yiyeceklerin tüketilmesi şanssızlık getireceği düşünülür.
İşte Almanların yılbaşı sofrasından uzak tuttuğu yiyecekler:
Kedi Balığı: Kızartılmış kedi balığı, yıl boyunca sadece artıklarla geçinmek anlamına geldiğine inanıldığı için tüketilmez.
İçi Boş Ekmek: Ekmekteki boşluklar tabutu simgelediği için, içi boş ekmek tüketmek kötü şans getireceği düşünülür.
Istakoz ve Yengeç: Bu kabukluların geriye doğru hareket edebilme özelliği nedeniyle, yeni yılda ilerlemeyi engelleyebileceği inancıyla tüketilmez.
Tavuk: Kanatlı hayvanların iyi şansı uçurabileceği düşüncesiyle, tavuk gibi hayvanların eti yılbaşı sofrasından uzak tutulur.
Tofu, Pirinç ve Yumurta: Beyaz rengin ölümle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu yiyecekler tüketilmez.
Sığır Eti: Sığırların otlarken hareketsiz kalması nedeniyle, sığır eti yemek o yıl hareketsiz kalmak anlamına gelebilir.
Kırık Erişte: Uzun erişte, sağlık ve uzun ömür simgesi olduğundan, kırık erişte yemek şansın kırılacağı anlamına gelir.
YILBAŞI SOFRASINDA BOLLUK VE BEREKET İÇİN NE YAPILIR?
Almanlar, yılbaşı sofrasında bolluk ve bereketi simgeleyen yiyecekleri tercih ederler. Özellikle domuz eti ve lahana gibi yiyeceklerin yeni yılda bolluk ve bereket getireceğine inanılır.
Almanya'nın yanı sıra birçok kültürde yılbaşı sofrası için özel yemekler ve ritüeller bulunur. Örneğin, İspanyolca konuşulan ülkelerde gece yarısı 12 üzüm yenerek yeni yıla girilirken, Yunanistan'da özel bir pasta olan Vasilopita kesilir ve içine para yerleştirilir.