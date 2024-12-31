Yılbaşı Yemeğinden Önce 1 Kaşık İçin: Sabaha Zımba Gibi Uyanın
Diyetisyen Gizem Güneş, yılbaşı akşamı ağır yemeklerin sindirimini kolaylaştırmak için önemli bir öneri sundu. Güneş, yılbaşı yemeğinden yaklaşık yarım saat önce bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketmenin sindirime yardımcı olduğunu belirtti.
Kaynak: İHA
Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, yılbaşı öncesinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ilgili önemli ipuçları paylaştı. Güneş, yılbaşı akşamı ağır yemeklerin sindirimini kolaylaştırmak amacıyla, yemekten önce bir kaşık elma sirkesi içilmesini önerdi.
Elma sirkesinin mideyi rahatlatmaya yardımcı olduğunu belirten Güneş, özellikle yılbaşı menüsünün lif ve protein ağırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Akşam yemeğinde bu besin öğelerinin bulunmasının, hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de gece boyunca rahat bir uyku uyumaya yardımcı olacağını ifade etti.
GÜNDÜZ SAĞLIKLI BESLENİN
Güneş, yılbaşı akşamı ağır yemekler tüketmeden önce gündüz öğünlerinin sağlıklı geçmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Gündüz öğünlerinde kalori açısından dengeli ve sağlıklı seçimlerin yapılması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gizem Güneş, "Özellikle lif ve protein açısından zengin öğünlerle gün geçirmeliyiz. Akşam saatlerinde yüksek kalorili bir yemek yenecekse, öğleye kadar dengeli bir beslenme planı oluşturulmalı. Ayrıca, akşam yemeğinden en az iki saat önce bir ara öğün yapmak sindirimi kolaylaştırır" dedi.
ÇORBA VE SALATA İLE BAŞLAYIN
Güneş, yılbaşı menüsüne çorba ve salatayla başlamak gerektiğini de ekledi. Bu şekilde, mide hacminin artırılarak daha fazla sağlıklı besin tüketilmesinin teşvik edileceğini ifade etti. "Mideyi ne kadar doldurursak, o kadar sağlıklı gıdalardan uzak durabiliriz" diyen Güneş, sindirim sistemini rahatlatmak için öğünden yaklaşık yarım saat önce bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketmenin faydalı olacağını da belirtti.
KIZARTMALARDAN UZAK DURUN
Yılbaşı sofrasında kızartmaların yerine daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, "Eğer daveti biz hazırlıyorsak, fırınlama, haşlama veya buğulama gibi yöntemlerle yemeklerimizi pişirebiliriz. Kızartmalar sindirim üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir, bu yüzden davetlerde kızartmalardan kaçınmak daha sağlıklı olur" diye ekledi.
SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN
Güneş, davet sofralarında sebzelerin bolca yer almasına dikkat edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. "Sebze çeşitliliği sofrayı hem görsel olarak zenginleştirir hem de sağlıklı seçimler yapmamızı sağlar. Davetlerde tabağınızın yarısını sebze ile doldurmak, daha sağlıklı ve keyifli bir akşam geçirmenize yardımcı olabilir" diyerek yılbaşı akşamı için sağlıklı beslenmenin ipuçlarını verdi.