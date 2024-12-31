Yılbaşı Yemeğinden Önce 1 Kaşık İçin: Sabaha Zımba Gibi Uyanın

KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

Yılbaşı sofrasında kızartmaların yerine daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, "Eğer daveti biz hazırlıyorsak, fırınlama, haşlama veya buğulama gibi yöntemlerle yemeklerimizi pişirebiliriz. Kızartmalar sindirim üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir, bu yüzden davetlerde kızartmalardan kaçınmak daha sağlıklı olur" diye ekledi.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Güneş, davet sofralarında sebzelerin bolca yer almasına dikkat edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. "Sebze çeşitliliği sofrayı hem görsel olarak zenginleştirir hem de sağlıklı seçimler yapmamızı sağlar. Davetlerde tabağınızın yarısını sebze ile doldurmak, daha sağlıklı ve keyifli bir akşam geçirmenize yardımcı olabilir" diyerek yılbaşı akşamı için sağlıklı beslenmenin ipuçlarını verdi.