Yılbaşı Gecesi Tam 00.00'da Muslukları Açmak Ne Anlama Gelir? Duyunca Her Yıl Yapacaksınız

Yeni yıla girerken umutlarımızı yeniler, hayallerimize tutunur ve geleceğe dair güzel beklentiler içinde oluruz. Bu özel gecede, birçok kültürde olduğu gibi biz de farklı ritüellerle yeni yıla dair dileklerimizi dile getiririz. Bu ritüellerden biri de, bolluk ve bereketin sembolü olan suyu kullanarak yapılan "musluk açma" ritüelidir.