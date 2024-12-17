Yıkadıktan Sonra Küçülen Kazakları Eski Haline Getirmenin Taktiği: Meğer Çok Basitmiş

Bu yöntem, özellikle yün ve pamuklu kumaşlar için etkilidir. Ancak diğer kumaş türleri için de deneyebilirsiniz. Renkli kıyafetlerde renk solması riskine karşı dikkatli olun. İlk önce küçük bir alanda deneyerek herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Kıyafetinizi yüksek ısıda kurutmaktan kaçının. Düşük ısıda veya doğal yolla kurutmak daha iyi olacaktır.