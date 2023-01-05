Yetiştirilmesi riskli, hasadı zahmetli 'düğün çiçeği'

60 GÜNDE HASAT EDİLİYOR

Çiçek soğanlarından 3 sene verim alabildiklerini, daha sonra ticari değerinin azaldığını söyleyen Başkurt, "Tohumları eylül ayında bir gece suda bekletiyoruz. Nemlendirerek kasalara konuluyor; 3 dereceden başlıyor, 17 dereceye kadar bir ay depoda kalıyor. Burada kış geldiğini düşünen bitkiyi ekim ayında toprağa ekiyoruz. Bu tohumlar ekim ayında toprakla buluşuyor. Sürekli yağmurlama yapıyoruz. Sonra damlama su veriyoruz. Yetişmesi için sera sıcaklığının 30 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Ekimden sonra dikilirse Sevgililer Günü ya da Dünya Kadınlar Günü'ne yetiştiremiyorsunuz. Fiyatların çok iyi olduğu dönemlerde hasadın iyi olması için ekim ayında toprakla buluşması gerekiyor. Sürekli serin tutmak gerekiyor, sıcakta dikmek çok riskli. Hastalıklara karşı da çok hassas bir tür. Kırılgan, depo ömrü az bir çiçek. Depoda 20 gün dayanıyor. Vazo ömrünü depoda tamamlamadan satılması gerekiyor. 60 günde hasat ediliyor. Mart ayında da sezonu tamamlanıyor" diye konuştu.