Yeşil Altının Hasadı Erken Başladı: Köylüler Tek Tek Toplayıp, Şişe Şişe Satıyor

Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden biri olan Edremit ilçesinde, belediyeye ait zeytinliklerde hasat dönemi başladı. Edremit Körfezi’nin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin sektörü, bu yılki hasatla birlikte hareketlenmiş durumda.