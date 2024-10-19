Yeşil Altının Hasadı Erken Başladı: Köylüler Tek Tek Toplayıp, Şişe Şişe Satıyor
Halk arasında yeşil altın ve siyah altın olarak bilinen ürünün hasadı bu yıl erken başladı. Köylüler ağaçlardan tek tek elleriyle toplayıp ardından şişelere koyarak servet kazanıyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden biri olan Edremit ilçesinde, belediyeye ait zeytinliklerde hasat dönemi başladı. Edremit Körfezi’nin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin sektörü, bu yılki hasatla birlikte hareketlenmiş durumda.
Kadıköy Mahallesi'ndeki zeytinliklerde yapılan ilk hasat, bu yılki verimlilikle ilgili umutları artırıyor. Toplanan zeytinler, Tariş Kooperatifi fabrikasında işlenerek zeytinyağına dönüştürülüyor. Üretilen zeytinyağları, dinlenme sürecinin ardından uygun fiyatlarla halkın tüketimine sunulacak ve belediyenin aşevlerinde de kullanılacak.
ZEYTİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Güçlü bir E vitamini kaynağıdır.
Kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.
Antikanser etkileri olduğu düşünülebilir.
Antioksidan açısından zengindir.
Vücuttaki kronik iltihapları azaltır.
Kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilir.
Ülser ve gastrit gelişimini engelleyebilir.
Doyurucu bir besindir.