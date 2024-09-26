Yeşil Altının Hasadı Başladı: Ekildikten 20 Yıl Sonra Toplanıyor! Tarlada 180 TL'ye, Markette 600 TL'ye Satılıyor

Gaziantep, gastronomi dünyasında önemli bir konuma sahip olmasının yanı sıra tarım ürünleriyle de dikkat çekiyor. Şehrin en değerli tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığı, bu yıl da büyük bir özenle hasat edilmeye başlandı. Özellikle baklava yapımında kullanılan "boz fıstığın" ardından kavramalık (kırmızı ben) türü fıstıkların hasadına geçildi.