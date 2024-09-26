Yeşil Altının Hasadı Başladı: Ekildikten 20 Yıl Sonra Toplanıyor! Tarlada 180 TL'ye, Markette 600 TL'ye Satılıyor
Halk arasında yeşil altın olarak bilinen ürünün hasadı başladı. Köylüler ekildikten tam 20 yıl sonra büyük uğraşlarla tek tek ağaçtan elleriyle topluyor. Tarlada 180 TL'ye markette 600 TL'ye satılıyor.
Kaynak: İHA
Gaziantep, gastronomi dünyasında önemli bir konuma sahip olmasının yanı sıra tarım ürünleriyle de dikkat çekiyor. Şehrin en değerli tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığı, bu yıl da büyük bir özenle hasat edilmeye başlandı. Özellikle baklava yapımında kullanılan "boz fıstığın" ardından kavramalık (kırmızı ben) türü fıstıkların hasadına geçildi.
TARLADA 180 TL'YE MARKETTE 600 TL'YE SATILIYOR
Çiftçiler, tarlalarda ağaçların altına serdikleri yaygılarla fıstıkları topluyor. Toplanan fıstıklar, çeşitli eleklerden geçirilerek ayıklanıyor. Tane tane ayrılan fıstıklar, traktörlerle geniş kurutma alanlarına taşınıyor ve Gaziantep'in sıcak güneşi altında 3 ila 5 gün boyunca kurutuluyor.
Kurutma işleminin tamamlanmasının ardından fıstıklar, başta baklava olmak üzere pek çok tatlıda, yemekte ve çerez olarak sofralarda yer buluyor. Tarlada 180 TL'den satılan fıstıklar, marketlerde ise 550-600 TL arasında alıcı buluyor.
EKİLDİKTEN 20 YIL SONRA TOPLANIYOR
Tokdemir Mahallesi Muhtarı Adem Yeşilbağ, fıstığın tarlada 180 TL olduğunu belirtti. Yeşilbağ "Kavrulmalık fıstık Eylül ayının ilk haftası hasat edilmeye başlanıyor ve bu süreç 15-20 gün sürüyor. Fıstıklar önce ağaçtan toplanıyor, ardından eleme işlemine tabi tutuluyor. Kurutma işleminin ardından fıstıkları 180 TL’den tüccarlara satıyoruz, marketlerde ise fiyatları 400 ila 600 TL arasında değişiyor” dedi.
Yeşilbağ, fıstığın 20 yılda olgunlaşıp mahsul verdiğini ve işçilik fiyatlarının yüzde 100 artarak 1,500 TL'ye çıktığını, ayrıca işçi bulmakta zorluk çektiklerini sözlerine ekledi.