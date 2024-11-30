Yeşil Altın Olarak Biliniyor: Osmanlı Padişahlarının Gizli Otunun Faydası Say Say Bitmiyor
Yemeklerin gizli kahramanı ve yeşil altını olarak da bilinen tarhun, hem sofralarımıza lezzet katan hem de sağlığımıza faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarhun, Orta Asya kökenli, papatyagiller familyasından gelen aromatik bir bitkidir. İncecik yaprakları ve nane ile anasonu andıran keskin kokusu ile tanınır. Hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılan tarhun, dünya mutfağında, özellikle Fransız mutfağında sıkça tercih edilir. Ülkemizde de yetişen bu değerli bitki, sofralarımıza hem lezzet hem de şifa katmaktadır.
Tarhun otu, Osmanlı döneminde de sıklıkla kullanılan bir baharattı. Özellikle İstanbul'da Ermeni mutfağı salatalarında ve yemeklerinde kullanılırdı.
TARHUNUN FAYDALARI NELER?
Tarhun, sindirim sistemini rahatlatan ve hazmı kolaylaştıran etkileriyle bilinir. Özellikle ağır yemeklerden sonra tüketildiğinde mideyi rahatlatır ve şişkinliği azaltır.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Stres ve uykusuzluk sorunlarına iyi gelir. Tarhun çayı, rahatlatıcı etkisiyle uyku kalitesini artırır.
Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilecek bileşenler içerir.
Kan dolaşımını iyileştirir ve kolesterol seviyelerini dengede tutarak kalp sağlığını destekler.
TÜRKİYE'NİN YEŞİL ALTINI
Tarhun, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımıza olan katkılarıyla da değerli bir bitkidir. Ülkemizde yetişen bu doğal hazineyi sofralarımızda daha sık kullanarak hem damak zevkimizi zenginleştirebilir hem de sağlığımızı koruyabiliriz.