Yeşil Altın Olarak Biliniyor: Osmanlı Padişahlarının Gizli Otunun Faydası Say Say Bitmiyor

Tarhun, Orta Asya kökenli, papatyagiller familyasından gelen aromatik bir bitkidir. İncecik yaprakları ve nane ile anasonu andıran keskin kokusu ile tanınır. Hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılan tarhun, dünya mutfağında, özellikle Fransız mutfağında sıkça tercih edilir. Ülkemizde de yetişen bu değerli bitki, sofralarımıza hem lezzet hem de şifa katmaktadır.

Tarhun otu, Osmanlı döneminde de sıklıkla kullanılan bir baharattı. Özellikle İstanbul'da Ermeni mutfağı salatalarında ve yemeklerinde kullanılırdı.