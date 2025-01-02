Yerin 1500 Metre Altından Çıkarılıyor, Lezzetini Tuzdan Alıyor: Herkes İçmek İçin Sıra Bekliyor
‘Yer Altı Tuz Şehri’ olarak bilinen tuz mağaralarından çıkarılan kaya tuzlarında pişen kahveler, lezzetiyle şehrin favori lezzetleri arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tuz mağaralarıyla ünlü Çankırı'da, geleneksel Türk kahvesi yeni bir lezzet boyutuna taşındı. Yer altı tuz mağaralarından elde edilen kaya tuzunda kavrulan kahve, hem damaklara hitap ediyor hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. ‘Yer Altı Tuz Şehri’ olarak bilinen tuz mağaralarından çıkarılan kaya tuzlarında pişen kahveler, lezzetiyle şehrin favori lezzetleri arasında yer alıyor. Kum ve tuz karışımı 350 dereceye kadar ısıtıldıktan sonra cezveyi tuz ile kumun içerisine gömerek yavaş yavaş köpüren kahveler lezzeti ile fokurduyor.
HİTİTLERDEN KALMA LEZZET
Hititlerden kalan ve yerin 1500 metre altından bulunan tuz mağaralarından çıkarılan kaya tuzları şehrin meşhur ürünleri arasında yer alıyor. Çankırı'nın binlerce yıllık tuz mağaralarından elde edilen kaya tuzu, artık sadece sofralarımızda değil, kahvelerimizde de yerini alıyor. 350 dereceye kadar ısıtılan tuz ve kum karışımında yavaşça pişirilen kahve, eşsiz bir lezzet sunuyor. Tuzda pişen kahve, geleneksel yöntemlerle yapılan kahveden daha hafif ve lezzetli bir aromaya sahip. Kaya tuzu, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülüyor.
TUZDA PİŞEN KAHVE
Çankırı'da bir işletme sahibi olan Ahmet Uçar, tarihi bir yapıda yer alan işletmesinde tuzda kahve yapmaya başladı. Uçar, "Tuzda pişen kahve, ateşe oranla çok daha farklı bir lezzet sunuyor. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun." diyerek bu farklı lezzeti keşfetmenin heyecanını yaşıyor.
Tuzda pişen kahveyi deneyen müşteriler, lezzetin yanı sıra sağlık faydalarından da bahsediyor. Sümeyye Satılmış, tuzda pişen kahve, makine ya da ateşte pişen kahvelere oranla lezzetini çok daha iyi ve güzel olduğunu söyledi. Tuzda pişen kahvenin astım hastalarına iyi geldiğini söyleyen Satılmış, iyileştirici bir özelliğinin olduğunu belirterek herkesin denemesi gerektiğini ifade etti.