Yerin 1500 Metre Altından Çıkarılıyor, Lezzetini Tuzdan Alıyor: Herkes İçmek İçin Sıra Bekliyor

TUZDA PİŞEN KAHVE

Çankırı'da bir işletme sahibi olan Ahmet Uçar, tarihi bir yapıda yer alan işletmesinde tuzda kahve yapmaya başladı. Uçar, "Tuzda pişen kahve, ateşe oranla çok daha farklı bir lezzet sunuyor. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun." diyerek bu farklı lezzeti keşfetmenin heyecanını yaşıyor.

Tuzda pişen kahveyi deneyen müşteriler, lezzetin yanı sıra sağlık faydalarından da bahsediyor. Sümeyye Satılmış, tuzda pişen kahve, makine ya da ateşte pişen kahvelere oranla lezzetini çok daha iyi ve güzel olduğunu söyledi. Tuzda pişen kahvenin astım hastalarına iyi geldiğini söyleyen Satılmış, iyileştirici bir özelliğinin olduğunu belirterek herkesin denemesi gerektiğini ifade etti.