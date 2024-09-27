Yerin 150 Metre Altında 5 Bin Yıllık Şifa Kaynağı! KOAH, Astım ve Nefes Darlığının Kökünü Kurutuyor



Hititler döneminden kalma bu tarihi tuz mağarasında gerçekleştirilecek etkinlikler, 24 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Seramik atölyesi, ebru sanatı, müzik dinletileri, drama etkinlikleri, sağlıklı spor aktiviteleri ve uzman görüşleri gibi çeşitli programlar ile KOAH hastalarının hem sosyal hem de fiziksel açıdan desteklenmesi planlanıyor.

Projenin detaylarını paylaşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, bu projenin Çankırı'nın sağlık turizmi potansiyelini artıracağını belirterek, "Yer Altı Tuz Şehri, sadece turistik açıdan değil, sağlık alanında da önemli bir merkez haline geliyor. Paydaşlarımızla birlikte bu projeyi geliştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.