Yerin 150 Metre Altında 5 Bin Yıllık Şifa Kaynağı! KOAH, Astım ve Nefes Darlığının Kökünü Kurutuyor
Çankırı'da yerin 150 metre altında bulunan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip olan tuz mağarası, sağlık turizmi kapsamında KOAH hastalarına umut ışığı oluyor. 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' adıyla hayata geçirilen çalışma, nefes darlığı çeken hastalara yönelik çeşitli sosyal ve sağlık etkinlikleriyle, tuz mağarasının rahatlatıcı etkisinden faydalanmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA
Proje, Çankırı Valiliği öncülüğünde, Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çankırı Özel Karatekin Hastanesi, Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Proje kapsamında KOAH hastalarının, mağarada verimli zaman geçirmesi ve nefes alma problemlerine yönelik iyileştirici etkilerden yararlanması amaçlanıyor.
Hititler döneminden kalma bu tarihi tuz mağarasında gerçekleştirilecek etkinlikler, 24 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Seramik atölyesi, ebru sanatı, müzik dinletileri, drama etkinlikleri, sağlıklı spor aktiviteleri ve uzman görüşleri gibi çeşitli programlar ile KOAH hastalarının hem sosyal hem de fiziksel açıdan desteklenmesi planlanıyor.
Projenin detaylarını paylaşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, bu projenin Çankırı'nın sağlık turizmi potansiyelini artıracağını belirterek, "Yer Altı Tuz Şehri, sadece turistik açıdan değil, sağlık alanında da önemli bir merkez haline geliyor. Paydaşlarımızla birlikte bu projeyi geliştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, projenin Türkiye'nin farklı illerinden KOAH hastalarını bir araya getireceğini ifade ederek, bu hastaların mağara ortamındaki iyileştirici havadan faydalanmasının sağlanacağını belirtti. Özcan, "KOAH hastalarının solunum fonksiyonlarındaki olumlu değişiklikler tespit edilerek, kan ve solunum testleriyle bu durum desteklenecek. İlk grup etkinlikleri 24 Eylül - 8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek, ikinci grup ise ekim ya da kasım ayında ağırlanacak" dedi.