Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor

LİMON SUYU

Limon suyu günümüzde saç sağlığı, cilt bakımı gibi birçok problemin üstesinden gelmek için uygulanan doğal yöntemlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda limon suyundaki sitrik asit fayans derzleri arasındaki boşluklarda küf ve bakteri üremesini durdurmaya yardımcı olan bir bileşendir. Banyo ve mutfak fayanslarına uygulandığında sadece kiri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda kir ve lekelerin oluşumunu da engeller. Yarım fincan taze limon suyunu 1/4 fincan ılık su ile seyreltin. Evde kullanmadığınız eski bir sprey şişesine doldurduğunuz bu karışımı fayans derzlerine püskürtün ve bir sünger yardımıyla ovun. Tüm kiri temizleyene kadar devam edin ve ardından durulayın. Bu işlem sayesinde fayans aralarındaki kir ve lekelerle savaşmanın yolunu bulmuş olacaksınız.

