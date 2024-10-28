Yer Sabiha Gökçen Havalimanı: Mısır'dan Getirdiler! Valizden Çıkanlar Tüyler Ürpertti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan Türkiye'ye gelen F.H adlı şüphelinin valizi ekipler tarafından arandı. F.H. adlı şühpelinin valizinde Hatay'a götürülmek üzere olduğu belirlenen 17 timsah ve 10 varan bulundu.

TİMSAH VE VARANLARA EL KONULDU

Türkiye'ye yasadışı sokulduğu belirlenen timsahlardan 12'si canlı, varanlardan ise 5'i ölü olarak ele geçirildi. Kaçak hayvanların belgelerinin eksik olduğu belirlenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu hayvanlara el koyarak gerekli işlemleri başlattı.

YASAKLI HAYVANLAR LİSTESİNDE YER ALIYORLAR

Valizden çıkan 17 Nil timsahı ile 10 Nil varanı, nesli tehlike altındaki yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretini düzenleyen CITES (Uluslararası Ticaretin Korunması) sözleşmesi listesindeki yasaklı hayvanlar listesinde yer alıyor.

Kaynak: DHA