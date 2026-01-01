Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! 2026'nın İlk Dakikalarında Dünyaya 'Merhaba' Dediler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılına girilen ilk dakikalarda Türkiye'nin farklı illerdinde yeni doğan bebek haberleri gelmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekler ve ailelerini ziyaret etti. Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3'üncü çocuğu olan İpek bebeği ziyaret etti.

BAKAN GÖKTAŞ, YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Anne ve babayla sohbet eden Göktaş, ayrıca bebek ve aileye hediye takdiminde bulundu. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği olan Alya Ulutaş'ı ziyaret eden Göktaş, burada da aileyle sohbet ederek, hediye takdiminde bulundu.

Göktaş, iki ailenin de yeni yılını kutladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, İSTANBUL’DA YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Sarıyer’de bulunan Şişli Etfal Hastanesi'nde 2026 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, aileleri ziyaret ederek, anne ve babaları tebrik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer’de bulunan Şişli Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası’nda 2026 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Aileleri ziyaret öncesi Memişoğlu, hastane personelleriyle tek tek selamlaştı, yeni yılını kutladı, yenidoğan bebekler hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Sonrasında, aileleri ziyaret eden Memişoğlu, bebekleri kucağına aldı, anneleri tebrik etti.

ELAZIĞ’DA YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA 4 BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde yeni yılın ilk dakikalarında üçü kız, biri erkek olmak üzere dört bebek dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeği Nida Karataş’ın 3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen kızı Zeynep Hüma oldu.

Sevda Çoban’ın 3 kilogram 100 gram ağırlığında Asya adını verdiği kız çocuğu ile Özge Esmer’in Deniz adını verdiği kız çocuğu da aynı dakikalarda doğdu. Aynı zamanda Arel adında bir erkek bebek de dünyaya gelerek yeni yılın ilk bebekleri arasında yer aldı.

Mutlu olduğunu ifade eden anne Nida Karataş, "Bir kızım ve bir oğlum vardı, bu üçüncü çocuğum oldu. Hayırlı salih ve salihe evlatlar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Devlete ve millete faydalı olmalarını istiyoruz. Allah’ım isteyen herkese nasip etsin. Çocuğum 3 kilogram ağırlığında ve ismini de Zeynep Hüma koyduk" dedi.

Ahsen adında kız çocuğu olan başka bir anne Sevda Çoban ise, "Çocuğum, kız çocuğu ve 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Mutluyum. İsmi Ahsen olarak koyduk. Rabbim hayırlı evlat etsin" şeklinde konuştu.

Yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden bir başka anne Özge Esmer de, vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

KONYA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ ALPARSLAN BEBEK OLDU

Konya'da Cemile ve Hasan Özkara çifti, ikinci çocukları olan Alparslan bebeğe 2026 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Alparslan bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.02'de normal doğumla 3 kilo 10 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Alparslan bebeği ve annesini ziyaret ederek, anne ve bebeğe hediye verdi. Akın, Alparslan bebeğe ve ailesine sağlık dileyerek, Sağlık Müdürlüğüne, hastane yönetimine, hekimlere teşekkür etti, 2026 yılının huzur ve istikrar yılı olmasını temenni etti.

YILIN İLK BEBEKLERİNDEN BİRİSİ MALATYA'DA GÖZLERİNİ AÇTI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 00.08’te dünyaya 3 kilogram 540 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Muhammet Ali ismi verildi.

Muhammet Ali bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan dört çocuk annesi Semra Çoban, beşinci çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Çoban, "Dört kız çocuğum var. Muhammet Ali yılın en güzel hediyesi oldu. Yeni yılın güzel hediyesi bizim için bu oldu" dedi.

Baba Ali Çoban ise "Mutluyuz. Yeni yılda herkese ailesiyle sağlıklı mutlu günler dilerim. İnşallah bundan sonra tüm Türkiye’ye iyi gelir" ifadesine yer verdi.

