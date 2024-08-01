Yeni Satın Aldığınız Eşyalardan Çıkan Silika Jelleri Sakın Atmayın! Meğer Bu İşe Yarıyorlarmış

Evinizde her zaman bulunması gereken ancak ihtiyacınız olmaması halinde yıllarca kutusundan çıkarmadığınız birçok eşya bulunur.



Bu konuda aklınıza ilk olarak tornavida, çekiç gibi nem yüzünden paslanması kolay aletler gelebilir. Ancak bazı durumlarda mevsimlik kıyafetler ve ayakkabılar da uzun süre boyunca dolabın ücra köşelerinde el değmemiş şekilde saklanabilmekte.



NEM VE RUTUBETE KARŞI MÜKEMMEL KORUMA SAĞLIYOR



Böyle durumlarda kesin bir koruma sağlamak ve nem ile rutubet gibi zararlı dış faktörlerin önüne geçmek için silika torbalarını kullanabilirsiniz. Özellikle ayakkabı, elbise ya da yorgan ve battaniye aldığınızda kutuların içerisinden çıkan silika jellerin kullanım alanlarını duyduğunuzda şaşıracaksınız.