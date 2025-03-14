Yeni Kıyafetlerinizi Korkmadan Yıkayın! Çeken Kıyafetleri Anında Eski Haline Getiriyor, Rengine Renk Katıyor
Çamaşır yıkarken karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri de kıyafetlerdeki çekme sorunu. Peki çeken kıyafetler nasıl eski haline getirilir? İşte o yöntemi…
Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşırların yıkandıktan sonra çekmesi, özellikle pamuklu kumaşlarda sıkça karşılaşılan bir sorundur. Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma, kumaş liflerinin sıkışmasına neden olarak kıyafetlerin küçülmesine yol açar.
Özellikle yeni alınan kıyafetlerde yaşanan çekme sorununu önlemek için ilk yıkamada düşük sıcaklık kullanmak ve kurutma makinesinden kaçınmak önemlidir. Peki çeken kıyafetler nasıl eski haline getirilir? İşte o yöntem:
BU ŞEKİLDE ÇEKEN KIYAFETLER ESKİ HALİNE GERİ DÖNÜYOR
KIYAFETLERİN ÇEKMESİ NASIL ÖNLENİR?
-Etiket talimatlarını kontrol edin, 30°C'yi aşmayan bir sıcaklıkta yıkayın.
-İlk yıkamada kurutma makinesi kullanmayın, doğal kurutma tercih edin.
-Kurutma makinesi kullanıyorsanız, düşük ısı ayarını seçin ve hassas kumaşları ayrı kurutun.
ÇEKMİŞ KIYAFETLER NASIL ESKİ HALİNE GETİRİLİR?
-Ilık suya birkaç kaşık saç kremi ekleyin ve kıyafetinizi 30 dakika bekletin.
-Ardından kıyafeti nazikçe esneterek eski boyutuna getirin.
-Fazla suyunu alıp havada kurumaya bırakın.