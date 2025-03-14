Yeni Kıyafetlerinizi Korkmadan Yıkayın! Çeken Kıyafetleri Anında Eski Haline Getiriyor, Rengine Renk Katıyor

Çamaşırların yıkandıktan sonra çekmesi, özellikle pamuklu kumaşlarda sıkça karşılaşılan bir sorundur. Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma, kumaş liflerinin sıkışmasına neden olarak kıyafetlerin küçülmesine yol açar.

Özellikle yeni alınan kıyafetlerde yaşanan çekme sorununu önlemek için ilk yıkamada düşük sıcaklık kullanmak ve kurutma makinesinden kaçınmak önemlidir. Peki çeken kıyafetler nasıl eski haline getirilir? İşte o yöntem: