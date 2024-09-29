Yeni Gözlüğe Dünya Para Vermeye Son: Çiziklerden Eser Kalmıyor!

DİŞ MACUNU YÖNTEMİ

Çiziklerden kurtulmanın bir diğer kolay yolu da aşındırıcı olmayan diş macunu kullanmaktır. Az miktarda diş macununu gözlük camlarına sürün ve dairesel hareketlerle uygulayın. Ardından temiz bir bezle camları silin. Gözlük camlarındaki çizikler kaybolana kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Bu doğal gözlük temizleme yöntemleri, hem camlarınızı korur hem de çiziklerden hızlıca kurtulmanızı sağlar. Gözlüklerinizi uzun süre güvenle kullanmak için bu pratik önerileri deneyebilirsiniz.