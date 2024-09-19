Yeni Bir Kan Grubu Keşfedildi! 1972'den Bu Yana Gizemini Koruyordu

MAL KAN GRUBU NASIL KEŞFEDİLDİ?

1972'de hamile bir hastada tespit edilen ve eksik olan AnWj antijeninin, nüfusun yüzde 99,9'unda mevcut olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar, bu antijenin eksikliğinin yeni bir kan grubu sistemi olan MAL ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Bu durum, nadir görülen AnWj negatif bireylerin, kan nakillerinde ciddi riskler taşıyabileceğini ortaya koyuyor.