Yeni Bir Kan Grubu Keşfedildi! 1972'den Bu Yana Gizemini Koruyordu
İngiltere’de yapılan bir araştırma, 50 yıllık bir gizemi çözüme kavuşturarak yeni bir kan grubunun keşfedildiğini ortaya koydu. NHS Blood and Transplant, Bristol Üniversitesi ve NHS Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı’ndan bilim insanları, bu önemli keşfi duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmanın başında yer alan NHS hematologlarından Louise Tilley, yaklaşık 20 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yeni kan grubu sisteminin keşfi, nadir hastalar için en iyi tedavi imkanlarını sağlayabilmemiz açısından büyük bir adım" ifadelerini kullandı.
KAN GRUPLARI ÇEŞİTLENİYOR: MAL SİSTEMİ KEŞFİ
Kamuoyunun en çok bildiği ABO ve Rh kan grubu sistemlerinin yanı sıra, insan kanında farklı proteinler ve şekerler nedeniyle çok sayıda kan grubu sistemi bulunuyor. Bu moleküller, vücudun bağışıklık sisteminde önemli rol oynuyor. Kan nakillerinde bu antijenlerin uyumsuzluğu ise ciddi komplikasyonlara ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
2022 yılında Er kan grubu sisteminin keşfinden sonra, bilim dünyası bir başka nadir kan grubu olan MAL sistemini tanımladı. Yeni keşfedilen bu kan grubu, 1972'den bu yana araştırılan ve genetik arka planı bilinmeyen AnWj antijenine ışık tutuyor. Araştırma, AnWj negatif fenotipine sahip nadir hastaların tanınmasını ve tedavi süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacak.
MAL KAN GRUBU NASIL KEŞFEDİLDİ?
1972'de hamile bir hastada tespit edilen ve eksik olan AnWj antijeninin, nüfusun yüzde 99,9'unda mevcut olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar, bu antijenin eksikliğinin yeni bir kan grubu sistemi olan MAL ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Bu durum, nadir görülen AnWj negatif bireylerin, kan nakillerinde ciddi riskler taşıyabileceğini ortaya koyuyor.
KAN GRUBU SİSTEMLERİNDE YENİ BİR DÖNEM
MAL sistemi, 47. kan grubu sistemi olarak kaydedildi. Bu keşif, nadir kan grubu olan bireyler için daha güvenli kan nakli süreçlerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.