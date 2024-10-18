Yemekten Sonra Hemen Çay İçenler Dikkat: Meğer Bu Hastalıkları Tetikliyormuş

Doktorların açıklamalarına göre, öğle veya akşam yemeğinden sonra çay tüketimi hazımsızlık yaratabilir ve vücudun demir emilimini azaltabilir. Çay yaprakları, bağlayıcı özelliklere sahip tanenler içeriyor ve bu bileşikler, gıda yoluyla alınan demiri bağlayarak emilimini engelleyebilir. Demir eksikliği, anemi, kas dokusu sorunları, kronik yorgunluk ve baş ağrıları gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu durum, özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için büyük bir risk taşır.