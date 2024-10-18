Yemekten Sonra Hemen Çay İçenler Dikkat: Meğer Bu Hastalıkları Tetikliyormuş
Uzmanlar yemeklerden sonra çay içmenin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Yemekten hemen sonra içilen çay meğer bu hastalıklara neden oluyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Çay, dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biridir ve sabah, öğle, akşam her zaman sofralarda yer alır. Ancak, bu alışkanlığa yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzman doktorlar, özellikle yemeklerden sonra çay içmenin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.
Doktorların açıklamalarına göre, öğle veya akşam yemeğinden sonra çay tüketimi hazımsızlık yaratabilir ve vücudun demir emilimini azaltabilir. Çay yaprakları, bağlayıcı özelliklere sahip tanenler içeriyor ve bu bileşikler, gıda yoluyla alınan demiri bağlayarak emilimini engelleyebilir. Demir eksikliği, anemi, kas dokusu sorunları, kronik yorgunluk ve baş ağrıları gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu durum, özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için büyük bir risk taşır.
BU SAATLERDE İÇİLMESİ GEREKİYOR
Yemek sonrası çayın tüketimi ile ilgili sağlık sorunlarından kaçınmak için doktorlar, çayın yemeklerden en az otuz dakika sonra içilmesini öneriyor. Bu süre, vücudun gerekli vitamin ve mineralleri emmesi için yeterli olacaktır. Kahvaltıda çay içiliyorsa, yağlı gıdalarla birlikte tüketilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.
Ayrıca, yemeklerden sonra yeşil çay veya bitkisel çayların tercih edilmesi, siyah çaydan kaçınılması öneriliyor. Yeşil çay, siyah çaya göre çok daha az tanen içeriyor ve bitkisel içecekler sindirimi destekliyor. Şeker kullanımında da dikkatli olunmalı; bir bardak bitkisel çay için bir çay kaşığı şeker yeterli olacaktır.