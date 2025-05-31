Yemekten Hemen Sonra Duşa Girenler Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Sağlığınız Tehlikede Olabilir

Yemek sonrası hemen duş almayı alışkanlık haline getirenler dikkat! Uzmanlar bu davranışın sindirim sistemini olumsuz etkileyerek baş dönmesi ve mide yanmasına yol açabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...

Yemekten Hemen Sonra Duşa Girenler Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Sağlığınız Tehlikede Olabilir

Gün boyunca yoğun bir tempoda çalışan birçok kişi, eve geldiğinde önce yemek yemeği tercih ediyor. Kimi insanlar ise yemeğin ardından duş almayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak uzmanlara göre bu davranış, düşündüğünüz kadar masum değil.

Instagram’da 180 binden fazla takipçisi bulunan ve sağlıklı yaşam konusunda paylaşımlar yapan Dr. Sara Marin Berbell, yaptığı açıklamayla bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı. “Yemekten hemen sonra duş alanlardan mısınız? Cevabınız evetse, bu alışkanlığa bir an önce son verin” diyen Berbell, bu durumun sindirimi sekteye uğrattığını belirtti.

SİNDİRİM İKİNCİ PLANA ATILIYOR

Dr. Berbell’in açıklamasına göre, yemek sonrası vücut sindirim için mideye kan akışı sağlar. Ancak duş alındığında vücut, sıcaklık dengesini sağlamak için kanı cilde yönlendirir. Bu da sindirimin yavaşlamasına neden olur. Sonuç olarak baş dönmesi, mide yanması ve hazımsızlık gibi şikâyetler ortaya çıkabilir.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA DAHA RİSKLİ

Yemekten Hemen Sonra Duşa Girenler Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Sağlığınız Tehlikede Olabilir - Resim : 1

Yemekten sonra duş almanın etkilerinin yaz aylarında daha belirgin hale geldiğini ifade eden uzman, “Ağır bir yemeğin ardından, özellikle sıcak havalarda, duş almak bu belirtileri daha da tetikleyebilir. En az 30 ila 60 dakika beklemek gerekir” dedi.

Sadece duş alışkanlığı değil, yemek yeme biçimi de sindirim sağlığı üzerinde büyük etkiye sahip. Harvard Üniversitesi’nin 2022 raporunda da belirtildiği gibi, hızlı yemek yemek ve fazla hava yutmak şişkinliğe neden olabiliyor. Bu yüzden yemek sırasında konuşmaktan kaçınmak, bol su içmek ve lokmaları iyice çiğnemek gerekiyor.

Beslenme uzmanı Dr. Megan Rossi ise sindirimin ağızda başladığını hatırlatarak şu tavsiyede bulunuyor:

"Ne yediğiniz kadar, neyi ne kadar iyi sindirdiğiniz de önemlidir. Her lokmanızı en az 30 kez çiğneyin, ilk iki lokmayı ise 40 kez. Bu basit ama etkili alışkanlık, sindiriminizi büyük ölçüde iyileştirebilir."

Kaynak: Haber Merkezi

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