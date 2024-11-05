Yemeklerin Yanında Bol Bol Tüketiyoruz: İçindeki Kimyasallar Ömrü Kısaltıyor

BU HASTALIKLARA SAHİP OLANLAR TÜKETMEMELİ

Dünya genelinde milyonlarca kişi, hamburger, pizza, patates kızartması, köfte, makarna ve sandviç gibi yiyeceklerin yanında ketçap ve mayonez tercih ediyor. Özellikle ketçap, domates, acı biber, şeker ve baharat karışımından yapılır ve yüksek miktarda tuz içerir. Bu durum, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Asidik yapısı nedeniyle ketçap, mide yanması veya reflü sorunu olan kişilere önerilmez ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.