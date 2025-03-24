Yemeklere Avuç Avuç Koyuyoruz Ama Ömrü Kısalttığı Ortaya Çıktı: Kalbi Çürütüp, Böbrekleri Bitiyor

Glüten İçeriği

Buğday ve arpa unundan yapılan arpa şehriye, glüten içerdiği için çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan bireylerde sindirim sorunlarına neden olabilir. Karın ağrısı, şişkinlik ve gaz problemleri bu belirtiler arasındadır.

İşlenmiş Gıda Olma Riski

Marketlerde satılan bazı arpa şehriye çeşitleri, işlenmiş tahıl kategorisine girer ve ek şeker, tuz veya koruyucu maddeler içerebilir. Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi, metabolizmayı olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.

Besin Değeri Kaybı

Arpa şehriyesinin büyük çoğunluğu beyaz undan üretilir, bu da lif, vitamin ve mineral içeriğinin düşük olduğu anlamına gelir. Sürekli tüketildiğinde dengesiz beslenmeye ve vücuda yeterli besin alınamamasına yol açabilir.

Yüksek Sodyum İçeriği

Hazır çorba ve paketli arpa şehriye ürünleri yüksek miktarda sodyum içerebilir. Fazla sodyum tüketimi, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları riskini artırabilir.