Yemeklere Avuç Avuç Koyuyoruz Ama Ömrü Kısalttığı Ortaya Çıktı: Kalbi Çürütüp, Böbrekleri Bitiyor
Çorba ve pilavlara avuç avuç koyduğumuz arpa şehriyenin ömrü kısalttığı ortaya çıktı. Mutfaklarda sıkça kullanılan arpa şehriye aşırı tüketildiğinde kalbi çürütüp, böbrekleri bitiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çorba ve pilavların olmazsa olmazı arpa şehriye, hafif ve besleyici yapısıyla mutfaklarda sıkça tercih ediliyor. Ancak aşırı tüketildiğinde sağlığa olumsuz etkiler yapabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Özellikle kan şekerini yükseltebilmesi, yüksek karbonhidrat içermesi ve işlenmiş tahıl olması nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerektiği belirtiliyor. İşte arpa şehriyenin bilinmeyen zararları...
ARPA ŞEHRİYENİN BİLİNMEYE ZARARLARI
Yüksek Karbonhidrat İçeriği
Arpa şehriyesi, karbonhidrat açısından zengin bir gıdadır. Fazla tüketildiğinde kan şekerinin hızlı yükselmesine ve ardından ani düşüşüne neden olabilir. Bu durum açlık hissini artırarak gereğinden fazla kalori alımına yol açabilir.
Glisemik İndeks ve Diyabet Riski
Arpa şehriyesi düşük glisemik indekse sahip olsa da, yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kan şekerini hızlı yükseltebilir. Özellikle diyabet hastalarının dikkatli tüketmesi önerilir.
Glüten İçeriği
Buğday ve arpa unundan yapılan arpa şehriye, glüten içerdiği için çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan bireylerde sindirim sorunlarına neden olabilir. Karın ağrısı, şişkinlik ve gaz problemleri bu belirtiler arasındadır.
İşlenmiş Gıda Olma Riski
Marketlerde satılan bazı arpa şehriye çeşitleri, işlenmiş tahıl kategorisine girer ve ek şeker, tuz veya koruyucu maddeler içerebilir. Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi, metabolizmayı olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.
Besin Değeri Kaybı
Arpa şehriyesinin büyük çoğunluğu beyaz undan üretilir, bu da lif, vitamin ve mineral içeriğinin düşük olduğu anlamına gelir. Sürekli tüketildiğinde dengesiz beslenmeye ve vücuda yeterli besin alınamamasına yol açabilir.
Yüksek Sodyum İçeriği
Hazır çorba ve paketli arpa şehriye ürünleri yüksek miktarda sodyum içerebilir. Fazla sodyum tüketimi, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları riskini artırabilir.