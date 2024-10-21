Yemek Yedikten Sonra Uykusu Gelenler Dikkat: Nedeni Meğer Buymuş

Yemek sonrası yorgunluk hissi, vücudun normalden daha fazla çalışmasından kaynaklanabilir. Ancak bu durumun tek nedeni bu değil. Uzmanlar, yemek sonrası yorgunluğun başka bir nedeni olduğunu da ortaya koydu.

YEMEKTEN SONRA NEDEN UYKU GELİR?

Yemekten sonra ani bir uyku isteği, genellikle yüksek protein ve karbonhidrat içeren bir öğünden kaynaklanıyor. Proteinler, triptofan içerir ve bu madde serotonin salgısını artırır. Karbonhidratlar ise triptofanın emilimini destekler. Bu iki besin grubunun bir arada tüketilmesi, uyku hali ve yorgunluk hissine yol açar. Ayrıca, aşırı yemek yemenin de halsizliğe neden olabileceği belirtiliyor.

GENELDE ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELİR

Vücudumuzun uyku ve uyanıklık döngüsünü kontrol eden sirkadiyen ritim, gece uykuya dalmamıza yardımcı olurken, gün içinde de uyanıklık seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Bu durum, halk arasında "öğleden sonra düşüşü" olarak bilinir ve genellikle öğle saatleri arasında, 1 ile 4 arasında meydana gelir. Bu nedenle, öğle yemeğinden sonra uyku isteğini yönetmek için sirkadiyen ritminizi anlamanız önemlidir.

Yemek sonrası gelen yorgunluk, vücudumuzun doğal tepkilerinden biridir. Ancak sağlıklı bir beslenme düzeni ve dikkatli seçimlerle bu durumu minimize etmek mümkündür.

Kaynak: Haber Merkezi