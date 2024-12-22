Yemeğin Peşine Çay Yudumlayanlar Dikkat! Büyük Zararı Ortaya Çıktı

YEMEK VE ÇAYI AYIRIN

Yemekle Çay İçmeyin: Çayı yemekle birlikte tüketmek yerine, yemeğinize ara vermeniz sağlık açısından daha faydalı olabilir. Sandviçlerinizi çay ile yıkamayı çok sevseniz bile, bu iki öğünü birbirinden ayırmak en iyisidir.

ÇAY NASIL TÜKETİLMELİ?

Kronik hastalıkları olmayan kişiler için günde 400 ml çay tüketimi güvenli kabul edilir. Ancak uzmanlar, çayın günün ilk yarısında içilmesini tavsiye ediyor. Böbrek yetmezliği, yüksek ürik asit veya taş hastalığı olanlar için bu miktar azaltılmalıdır.

POŞET ÇAY İÇENLER DİKKAT

Poşet Çay Uyarısı: Poşet çayların sağlık açısından çok az faydası bulunmaktadır. Bunun yerine, kaliteli yaprak çayları tercih etmek daha sağlıklıdır. Yaprak çay, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir, sindirim sistemini düzenleyebilir, antibakteriyel etki gösterebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.