Yaz sıcaklarında hafif bir öğün olarak tüketebileceğiniz leziz salata tarifi!

Tek başına öğün olarak tüketebileceğiniz sağlıklı ve leziz peynirli makarna salatası...

İşte yaz sıcaklarında hafif bir öğün olan peynirli makarna salatası tarifi:

Malzemeler:

* 250 gr burgu (fusilli) makarna,

* 2 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz,

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı,

* 1/2 kırmızı dolmalık biber,

* 1/2 sarı dolmalık biber,

* 3 sivri biber,

* 3 - 4 sap taze soğan,

* 8 - 9 sap maydanoz,

* 3 kornişon turşu,

* 7 - 8 adet kurutulmuş domates,

* 1 çay bardağı siyah zeytin, çekirdekleri çıkarılmış,

* 1 limon suyu ve rendelenmiş kabuğu,

* 1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen,

* 1 çay kaşığı sarımsak tozu,

* 1 çay kaşığı tane karabiber, havanda iri taneler halinde dövülmüş,

* 20 adet minik top mozarella,

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı.

Peynirli makarna salatasının yapılışı:

- 2 litre suyu derin bir tencerede kaynatın, tuz ve makarnaları ilave edip 10 dakika pişirin. Pişen makarnayı süzgeçten geçirip tekrar tencereye alın, sıcakken üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını akıtıp karıştırın.

- Makarna tamamen soğuyana kadar bu arada biberler, taze soğan ve maydanozu yıkayıp doğrayın. Kornişon ve kurutulmuş domatesleri de doğrayıp tüm malzemeleri soğumuş makarnaya ilave ederek karıştırın, üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: Gerçek Gündem