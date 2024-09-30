Yaz Kış Ürün Veriyor Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor: 1 Ağaçtan 60 Kilo Çıkıyor
Eşi sevdiği için hobi olarak 3 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Yaz kış ürün veriyor, 1 ağaçtan tam 60 kilo toplanıyor. Sarısı meyve yeşili ise sebze diye satılıyor.
Kaynak: AA
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, eşi Taylandlı Thipphawan’ın sevdiği papayayı üretmek amacıyla Kovid-19 salgını döneminde 230 metrekarelik bir alanda hobi olarak dikim yaptı. İlk ürünlerini kendileri tüketen Uysal çifti, sosyal medya paylaşımlarının ardından Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Uzak Doğululardan gelen yoğun talep üzerine bu hobilerini ticarete dönüştürmeye karar verdi.
YAZ KIŞ MEYVE VERİYOR
Başlangıçta bir dönüm alanda 10 ağaçla yetiştiriciliğe adım atan Uysal, zamanla bu sayıyı 185'e çıkararak Tayland'dan getirdiği Kakdam (Sri Siam) cinsi papayayı üretmeye başladı. Yıl boyunca meyve veren bu ağaçlar, 1-7 kilogram arasında değişen ürünler veriyor ve Uysal, bu yeni türle birim alandan daha yüksek verim almayı başardı.
SARISI MEYVE YEŞİLİ SEBZE
Uysal, ürettiği papayaların sarı olanlarının meyve, yeşil olanlarının ise sebze olarak satıldığını ifade etti. Türkiye’de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı tercih ettiğini belirten Uysal, sadece kendi yetiştirdikleri ürünlerle değil, diğer üreticilerden aldıkları papayalarla da talebi karşılamaya çalıştıklarını vurguladı. Gürcistan, Irak ve Bulgaristan gibi ülkelere ürün gönderen Uysal, özellikle Gürcistan'dan gelen yoğun talebe dikkat çekti; orada pek çok Uzak Doğu restoranının bulunduğunu aktardı.
SUYU ÇOK FAZLA SEVMİYOR
Papayanın anavatanının Güney Amerika olduğunu belirten Uysal, Türkiye'de ise daha çok uzun cinsinin tercih edildiğini ve salatalarda kullanıldığını ifade etti. Uysal, papaya ağaçlarının bakımı için dikkatli olunması gerektiğini; aşırı yağmur ve sulama nedeniyle kök çürümesine karşı önlem almak gerektiğini sözlerine ekledi. Örtü altında yetiştirmenin, kış aylarında soğuktan koruduğunu da vurguladı.