Yaz Kış Ürün Veriyor Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor: 1 Ağaçtan 60 Kilo Çıkıyor

SARISI MEYVE YEŞİLİ SEBZE

Uysal, ürettiği papayaların sarı olanlarının meyve, yeşil olanlarının ise sebze olarak satıldığını ifade etti. Türkiye’de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı tercih ettiğini belirten Uysal, sadece kendi yetiştirdikleri ürünlerle değil, diğer üreticilerden aldıkları papayalarla da talebi karşılamaya çalıştıklarını vurguladı. Gürcistan, Irak ve Bulgaristan gibi ülkelere ürün gönderen Uysal, özellikle Gürcistan'dan gelen yoğun talebe dikkat çekti; orada pek çok Uzak Doğu restoranının bulunduğunu aktardı.