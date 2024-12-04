Yaz Kış Donmayan Anadolu'nun 'Nazar Boncuğu'... Dünyanın En Berrak Göllerinden Birisi

"Selenyum suya doğal bir turkuaz rengi veriyor. Suyun sıcaklığı ile yaz ve kış aylarından hep 12 derece. Şu anda hava sıcaklığı sınıfın altında olduğu için 12 derecelik su sıcak su buharı oluşturuyor. Yılın bu dönemi Sivas’ta tüm göller donarken Gökpınar gölü donmuyor."