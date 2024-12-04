Yaz Kış Donmayan Anadolu'nun 'Nazar Boncuğu'... Dünyanın En Berrak Göllerinden Birisi
Anadolu'nun nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yaz kış 12 derecelik değişmeyen su sıcaklığıyla Sivas'ta donmayan tek göl. Berraklığı ve doğal turkuaz rengiyle dikkat çeken göl, selenyumlu kaynak suyuyla kış aylarında sıcak su buharı oluşturuyor.
Kaynak: İHA
Sivas’ın Gürün ilçesinde doğal turkuaz renginden dolayı Anadolu’nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölü, yaz ve kış aylarında 12 derecelik değişmeyen su sıcaklığından dolayı Sivas’ta donmayan tek göl olma özelliği taşıyor.
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta neredeyse tüm göller dolarken Gökpınar gölünün yüzeyinden sıcak su buharı çıkıyor.
Bölgede Alabalık üretimi yapan Özgür Alparslan, göl suyunun yaz ve kış aylarında sıcaklığını koruduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Burası dünyanın en berrak göllerinden birisi olarak kabul edilen Gökpınar gölü. Gölün zemininden, dar bir alandan saatte yaklaşık 5 bin litre selenyumlu su çıkıyor."
"Selenyum suya doğal bir turkuaz rengi veriyor. Suyun sıcaklığı ile yaz ve kış aylarından hep 12 derece. Şu anda hava sıcaklığı sınıfın altında olduğu için 12 derecelik su sıcak su buharı oluşturuyor. Yılın bu dönemi Sivas’ta tüm göller donarken Gökpınar gölü donmuyor."