Yaz Geldi, Dert Başladı! Evdeki Karınca İstilasından Anında Kurtaracak Yöntem Açıklandı

Sıcak yaz aylarında evlerde karıncaların aniden ortaya çıkması sık rastlanan bir sorundur. Bu minik ama inatçı canlılar, yiyecek kırıntılarının peşine düşerek mutfaklara kadar ulaşabilir. Ancak, kimyasal ilaçlara başvurmadan da evinizi karıncalardan korumanız mümkün. İşte o yöntemler:

1. Sirke: Güçlü ve Doğal Bir Kovucu

Sirke, karıncaların hoşlanmadığı güçlü kokular arasında yer alır. Eşit miktarda sirke ve suyu bir sprey şişesinde karıştırarak karıncaların en çok dolaştığı alanlara her gün uygulayabilirsiniz. Bir haftalık düzenli kullanım sonrası, haftada iki kez tekrar edilmesi yeterli olacaktır. Sirkenin keskin kokusu, karıncaların bıraktığı izleri yok ederek yönlerini bulmalarını engeller.

2. Limon: Taze Koku, Etkili Koruma

Karıncalar narenciye kokusuna da tahammül edemezler. Bunun için bir bardak suya yaklaşık 15 damla taze limon suyu ekleyin. Bu karışımla mutfak tezgahlarını, pencere pervazlarını ve diğer giriş noktalarını 2-3 günde bir silin. Limonun ferah kokusu hem evinizi taze tutar hem de karıncaları uzak tutar.

3. Tarçın: Baharatla Savunma

Tarçın da karıncaların kaçtığı doğal maddelerden biridir. Sorun yaşadığınız bölgelere bir çay kaşığı kadar toz tarçın serpebilir veya bir bardak suya bir çay kaşığı ekleyerek basit bir tarçın spreyi hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı 3-4 günde bir uygulamak, istenmeyen misafirleri evinizden uzak tutar.

4. Nane: Keskin Koku, Güçlü Etki

Nane, karıncaların asla yaklaşmak istemediği bitkiler arasında. Taze nane yapraklarını kapı eşiklerine, pencere kenarlarına ya da duvarlardaki çatlaklara yerleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, iki yemek kaşığı kuru naneyi bir bardak kaynar suya ekleyip demleyin. Soğuduktan sonra bu infüzyonu sprey şişesine alıp, gün aşırı problemli bölgelere sıkabilirsiniz. Bu sayede evinizde hoş bir koku kalırken, karıncalar da uzak durur.

5. Salatalık: Doğal Bariyer

Karıncalar salatalığın kabuğunda bulunan maddelerden hoşlanmaz. Bu yüzden taze salatalık kabuklarını küçük parçalar halinde, karınca gördüğünüz bölgelere bırakabilirsiniz. Ancak kabuklar çürümeye başladığında etkisini kaybedeceği için iki günde bir değiştirmeyi unutmayın.

6. Tebeşir: Görünmez Sınırlar Çizin

Basit ama işe yarayan yöntemlerden biri de tebeşir kullanmaktır. Karıncaların geçiş noktası olabilecek kapı eşiği, pencere kenarı gibi yerlere düz çizgiler çekin. Tebeşirin içeriğindeki kalsiyum karbonat, karıncaların yön bulma sistemlerini bozarak geçişlerini engeller. Yağmurdan sonra ya da temizlik yaptıktan sonra bu çizgileri yenilemek gerekir.

Kaynak: Haber Merkezi