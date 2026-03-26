Yaz Erkenden Geliyor: Baharda Sıcaklıklar Rekor Kıracak

Meteoroloji’nin üç aylık tahminlerine göre Türkiye genelinde bahar aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle batı ve güney bölgelerde hissedilecek artışla birlikte yaz etkisi erkenden kendini gösterebilir.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan değerlendirmesine göre, yurt genelinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle ülkenin büyük bölümünde baharın daha sıcak geçeceğine dikkat çekiyor.

MARTTA YAĞIŞLAR NORMAL SEYRETTİ

Yetkililer, mart ayında sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinde seyrettiğini, ancak batı bölgelerde zaman zaman daha yüksek değerlerin görüldüğünü belirtti. Son yağışlı sistemle birlikte Ege ve Akdeniz’de yağışların normallerin üzerine çıktığı, diğer bölgelerde ise mevsim ortalamasında kaldığı ifade edildi.

NİSANDA SICAKLIK YÜKSELİYOR

Nisan ayı için yapılan tahminlerde, Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinde kalacağı ancak batı ve güney kesimlerde birkaç derece artış yaşanacağı öngörülüyor. İç Ege ve İç Anadolu’nun batısında sıcaklıkların 1 ila 2 derece daha yüksek olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise normal seviyeler korunacak.

MAYIS VE HAZİRANDA YAZ ETKİSİ

Mayıs ve haziran aylarında sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum, yaz mevsiminin etkilerinin erken hissedileceğine işaret ediyor.

YAĞIŞLAR GENELDE NORMAL SEVİYEDE

Yağış beklentilerine göre, mayıs ve haziran aylarında ülke genelinde yağışlar mevsim normallerinde olacak. Nisan ayında ise Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’de yağışların yer yer normallerin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

ORTALAMA SICAKLIK YÜKSEK SEYREDECEK

Uzmanlar, zaman zaman kısa süreli serinlemeler yaşanabileceğini ancak üç aylık ortalamada sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin üzerinde kalacağını vurguluyor. Bu tablo, yazın bu yıl daha erken hissedileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
ÇOK OKUNANLAR
