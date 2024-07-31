Yaz Aylarında Bu 4 Meyveden Uzak Durun: Canan Karatay 'Asla' Diyerek Uyardı

Herkesin bildiği gibi meyveler, genel olarak sağlığımıza faydalı yiyeceklerdir. Ancak içerisinde bulunan yoğun şeker miktarları, bazı meyveleri aşırı tüketilmesi halinde sakıncalı hale getirebiliyor.



Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde özellikle doğal üretim koşullarında büyümüş ve ilaçsız şekilde üretilmiş meyve bulmanın çok zor olduğu bilindiğinden, Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarında meyve tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.



İşte Karatay'ın uzak durulmasını tavsiye ettiği meyveler...