Yaz Aylarında Bu 4 Meyveden Uzak Durun: Canan Karatay 'Asla' Diyerek Uyardı

Yaz aylarında artan meyve çeşitliliği, çok sayıda sakıncalı duruma neden olabilir. Beslenme tavsiyeleriyle gündeme gelen İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaz mevsiminde uzak durulması gereken 4 meyveyi açıkladı.

Yaz Aylarında Bu 4 Meyveden Uzak Durun: Canan Karatay 'Asla' Diyerek Uyardı - Resim: 1

Herkesin bildiği gibi meyveler, genel olarak sağlığımıza faydalı yiyeceklerdir. Ancak içerisinde bulunan yoğun şeker miktarları, bazı meyveleri aşırı tüketilmesi halinde sakıncalı hale getirebiliyor.

Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde özellikle doğal üretim koşullarında büyümüş ve ilaçsız şekilde üretilmiş meyve bulmanın çok zor olduğu bilindiğinden, Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarında meyve tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

İşte Karatay'ın uzak durulmasını tavsiye ettiği meyveler...

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