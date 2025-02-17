Yatmadan Önce Tüketilen Bu 4 Besin Cildi Daha da Yaşlandırıyor! Duyar Duymaz Uzak Durun
Uzmanlar, akşam saatlerinde tüketilen bazı yiyeceklerin ciltte istenmeyen kırışıklıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatmadan önce özellikle yüksek glisemik indeksli besinlerden kaçınılması gerektiğini belirten uzman isim, cips, bisküvi, beyaz çikolata ve enerji içeceklerini cilt yaşlanmasını hızlandıran yiyecekler arasında saydı.
CİLDİ DAHA ÇABUK YAŞLANDIRIYOR
Bu tür atıştırmalıkların, iltihaplanma, kolajen kaybı ve oksidatif stres gibi ciltteki yaşlanma süreçlerini hızlandıran faktörlere yol açabileceği yıllardır bilinmekte.
DOĞAL BESİNLER TÜKETİN
Dr. Jameson, sağlıksız atıştırmalıklar yerine, doğal meyve suları, havuç, elma, peynir, badem ve fıstık ezmesi gibi alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor. Bu yiyecekler, insülin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olarak gece boyunca cilt onarımını destekliyor.
YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN
Bilim insanları, şeker, alkol ve yüksek ısıda pişirilen yağlı besinlerin de cilt yaşlanmasını hızlandırabileceğini vurguluyor. Molecular Aspects of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek glisemik diyetin yalnızca cilt yaşlanmasını değil, aynı zamanda yaşa bağlı sağlık sorunlarını da artırabileceğini ortaya koymuştu.