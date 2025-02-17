Yatmadan Önce Tüketilen Bu 4 Besin Cildi Daha da Yaşlandırıyor! Duyar Duymaz Uzak Durun

CİLDİ DAHA ÇABUK YAŞLANDIRIYOR

Bu tür atıştırmalıkların, iltihaplanma, kolajen kaybı ve oksidatif stres gibi ciltteki yaşlanma süreçlerini hızlandıran faktörlere yol açabileceği yıllardır bilinmekte.

DOĞAL BESİNLER TÜKETİN

Dr. Jameson, sağlıksız atıştırmalıklar yerine, doğal meyve suları, havuç, elma, peynir, badem ve fıstık ezmesi gibi alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor. Bu yiyecekler, insülin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olarak gece boyunca cilt onarımını destekliyor.