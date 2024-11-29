Yatarken Yanınıza Tuzlu Su Koymak Bakın Ne İşe Yarıyor: Öğrenince Hep Koyacaksınız

Yüzyıllardır pek çok kültürde tuzun arındırıcı ve koruyucu bir güce sahip olduğuna inanılmıştır. Bu inanış, tuzun negatif enerjiyi emdiğine ve ortamı temizlediğine dair bir inanç üzerine kuruludur. Su ise hayatın kaynağı olarak kabul edilir ve arındırıcı bir etkisi olduğuna inanılır. Tuzlu su, bu iki güçlü elementin bir araya gelmesiyle oluşan bir karışım olarak görülür.