Yatarken Ayağınızın Altına Bozuk Para Koyun: Sabah Etkisine İnanamayacaksınız

10 gün boyunca yapılan bu yöntemin, romatizma, sinüzit, grip gibi rahatsızlıkların yanı sıra depresyon ve tiroid problemlerine de iyi geldiği söyleniyor.

Bozuk para terapisinin bilimsel bir temeli olup olmadığı konusunda henüz kesin kanıtlar bulunmuyor. Ancak, bazı uzmanlar bu yöntemin plasebo etkisinden kaynaklanan iyileşmeler sağlayabileceğini düşünüyor. Yani, kişi bu tedaviye inanarak ve olumlu beklentilerle girdiğinde, vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmaları devreye girebilir.